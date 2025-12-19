ISIS για επίθεση στην Παλμύρα: «Πλήγμα» κατά των ΗΠΑ

Δήλωση για την δολοφονία αμερικανών στρατιωτών στην Παλμύρα έκανε το ISIS την Παρασκευή.

Η εξτρεμιστική οργάνωση ανακοίνωσε ότι η επίθεση ήταν ένα «πλήγμα» στις δυνάμεις των ΗΠΑ και στις συριακές ένοπλες δυνάμεις που αντιτίθενται σε αυτήν, στην πρώτη δημόσια δήλωσή της για το συμβάν.

Δύο αμερικανοί στρατιώτες και ένας πολίτης διερμηνέας σκοτώθηκαν το Σάββατο, όταν ένας επιτιθέμενος έθεσε στο στόχαστρο αυτοκινητοπομπή αμερικανικών και συριακών δυνάμεων προτού τον πυροβολήσουν και τον σκοτώσουν, δήλωσε ο στρατός των ΗΠΑ. Τρεις αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν.

Σε άρθρο που δημοσιοποιήθηκε στο κανάλι του στο Telegram την Πέμπτη, το Ισλαμικό Κράτος κατηγόρησε τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους συμμάχους τους στη Συρία ότι συγκροτούν ενιαίο μέτωπο εναντίον του.

Χρησιμοποίησε θρησκευτική γλώσσα προκειμένου να παρουσιάσει την επίθεση ως μια αποφασιστική στιγμή με σκοπό να διαλύσει τις αμφιβολίες μεταξύ των υποστηρικτών του, αλλά δεν ανέλαβε ρητά την ευθύνη.

Ο Ντόναλντ Τραμπ χαρακτήρισε «φρικτό» το συμβάν και υποσχέθηκε ότι θα υπάρξουν αντίποινα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της Συρίας δήλωσε την Κυριακή ότι συνέλαβε πέντε άτομα που φέρονται να συνδέονται με το συμβάν, λέγοντας ότι ο επιτιθέμενος είναι μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας που φέρεται να διάκειται ευνοϊκά προς το Ισλαμικό Κράτος.

Το υπουργείο είπε πως μονάδες ασφαλείας στην Παλμύρα διενήργησαν τις συλλήψεις σε συντονισμό με τις δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού.

Η Συρία συνεργάζεται με έναν συνασπισμό υπό την ηγεσία των ΗΠΑ εναντίον του Ισλαμικού Κράτους. Στρατεύματα των Ηνωμένων Πολιτειών σταθμεύουν στη βορειοανατολική Συρία στο πλαίσιο μιας πολυετούς εκστρατείας κατά της οργάνωσης, η οποία ήλεγχε μεγάλα τμήματα της Συρίας και του Ιράν από το 2014 έως το 2019.

