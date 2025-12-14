Συρία: Μέλος των δυνάμεων ασφαλείας ο δράστης της επίθεσης κατά Αμερικανών

Ο άνδρας που σκότωσε τρεις Αμερικανούς στη Συρία, το Σάββατο, ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, δήλωσε σύρος αξιωματούχος, σύμφωνα με τον οποίο 11 μέλη των δυνάμεων αυτών έχουν συλληφθεί μετά την επίθεση.

Τρεις Αμερικανοί –δύο στρατιώτες και ένας διερμηνέας- σκοτώθηκαν στην επαρχία Παλμύρα την ώρα που βρίσκονταν σε αποστολή, ανακοίνωσε το Πεντάγωνο. Ο δράστης της επίθεσης σκοτώθηκε επίσης.

«Ο δράστης ήταν εδώ και περισσότερους από 10 μήνες μέλος των δυνάμεων της Γενικής Ασφάλειας που υπάγεται στο υπουργείο Εσωτερικών και είχε αναλάβει πόστα σε διάφορες πόλεις προτού πάρει μετάθεση για την Παλμύρα», εξήγησε ο αξιωματούχος.

«Εντεκα μέλη των δυνάμεων της Γενικής Ασφάλειας έχουν συλληφθεί και ανακρίνονται μετά την επίθεση», πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο Νουρεντίν αλ Μπάμπα, εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών, δήλωσε ότι ο δράστης επρόκειτο να «απολυθεί» την Κυριακή, καθώς ήταν ύποπτος για «ακραίες ισλαμιστικές απόψεις»,

Η Ουάσινγκτον ανακοίνωσε ότι οι Αμερικανοί σκοτώθηκαν σε «ενέδρα μοναχικού ενόπλου» της οργάνωσης Ισλαμικό Κράτος, το οποίο στο παρελθόν έλεγχε την περιοχή της Παλμύρας προτού ηττηθεί.

Ακόμη τρεις αμερικανοί στρατιώτες τραυματίστηκαν στην επίθεση, σύμφωνα με το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων αρμόδιο για τη Μέση Ανατολή (Centcom).

Τα θύματα ήταν μέλη μίας κοινής αντιπροσωπείας αμερικανικών και συριακών δυνάμεων στην έρημο της Παλμύρας. Σύμφωνα με την Ουάσινγκτον, ο δράστης ήταν ελεύθερος σκοπευτής.

Δύο σύροι αξιωματούχοι δήλωσαν στο Reuters ότι μια οχηματοπομπή συριακών και αμερικανικών δυνάμεων – μέλη του διεθνή συνασπισμού δυνάμεων που υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πολεμά το Ισλαμικό Κράτος – δέχθηκε πυρά.

Τραμπ: Θα ανταποδώσουμε

«Θα ανταποδώσουμε», τόνισε ο Ντόναλντ Τραμπ μιλώντας σε δημοσιογράφους, δηλώνοντας ότι επρόκειτο για μια επίθεση του ISIS που εξαπολύθηκε «σε μια πολύ επικίνδυνη περιοχή της Συρίας, την οποία δεν ελέγχει πλήρως» η συριακή κυβέρνηση.

Ο αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως οι ΗΠΑ θα προβούν σε «σοβαρά αντίποινα», με ανάρτησή του στο Truth Social.

Λίγο νωρίτερα, μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από τον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είπε πως οι ΗΠΑ θα προβούν σε αντίποινα κατά του Ισλαμικού Κράτους αν αμερικανικές δυνάμεις δεχθούν ξανά επίθεση.

Αυτή είναι η πρώτη φορά που σημειώνεται μια τέτοιου είδους επίθεση στη Συρία εδώ και έναν χρόνο, αφότου κατέλαβε την εξουσία στη χώρα ένας συνασπισμός ισλαμιστικών δυνάμεων, ο οποίος ανέτρεψε τον Μπασάρ αλ Aσαντ και έχει κάνει βήματα προσέγγισης με τις ΗΠΑ.

Ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Παρνέλ, δήλωσε ότι οι αμερικανοί στρατιώτες βρίσκονταν στην Παλμύρα για «μια αποστολή υποστήριξης των επιχειρήσεων κατά του ISIS».

«Συμμαχικές δυνάμεις» σκότωσαν τον δράστη, έγραψε ο υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο υπουργός χαρακτήρισε τον δράστη «κτήνος» και εξέδωσε προειδοποίηση: «Αν στοχεύετε Αμερικανούς – οπουδήποτε στον κόσμο – θα περάσετε το υπόλοιπο της σύντομης, αγχωτικής ζωής σας γνωρίζοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα σας κυνηγήσουν, θα σας βρουν και θα σας σκοτώσουν χωρίς έλεος».

Ο Τομ Μπαράκ, πρεσβευτής των ΗΠΑ στην Τουρκία και ειδικός απεσταλμένος στη Συρία, καταδίκασε την επίθεση. «Θρηνούμε την απώλεια τριών γενναίων αμερικανών στρατιωτικών και πολιτικού προσωπικού και ευχόμαστε ταχεία ανάρρωση στους σύρους στρατιώτες που τραυματίστηκαν στην επίθεση», δήλωσε ο Μπαράκ σε ανακοίνωσή του. «Παραμένουμε δεσμευμένοι στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας με τους σύρους εταίρους μας», συμπλήρωσε.

Καταδίκασε η Δαμασκός

Ο εκπρόσωπος του συριακού υπουργείου Εσωτερικών, Ανουάρ αλ Μπάμπα, δήλωσε στο συριακό τηλεοπτικό δίκτυο Al-Ikhbariya ότι ο δράστης της επίθεσης ήταν μέλος των συριακών δυνάμεων ασφαλείας, με εξτρεμιστική ιδεολογία.

Πρόσθεσε πως ο δράστης δεν είχε ηγετικό ρόλο στις δυνάμεις ασφαλείας.

Ο Αλ Μπάμπα υποστήριξε ότι οι δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού δυνάμεων που υπό την ηγεσία των ΗΠΑ πολεμούν τον ISIS, αγνόησαν προειδοποιήσεις σχετικά με κινδύνους παρεισφρήσεως του Ισλαμικού Κράτους.

«Υπήρξαν προηγούμενες προειδοποιήσεις από τη διοίκηση εσωτερικής ασφαλείας προς τις δυνάμεις-εταίρους» στην περιοχή της Παλμύρας, δήλωσε ο εκπρόσωπος του υπουργείου Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι «οι δυνάμεις του διεθνούς συνασπισμού δεν έλαβαν υπόψη τις συριακές προειδοποιήσεις σχετικά με μια πιθανή παρείσφρηση του ΙΚ».

Η συριακή κυβέρνηση καταδίκασε «την τρομοκρατική επίθεση», από την οποία τραυματίστηκαν και δύο Σύροι, μέλη των δυνάμεων ασφαλείας, σύμφωνα με το πρακτορείο SANA.

Η Συρία «καταδικάζει κατηγορηματικά την τρομοκρατική επίθεση», δήλωσε ο σύρος υπουργός Εξωτερικών.

«Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων, καθώς και στην αμερικανική κυβέρνηση και τον αμερικανικό λαό», τόνισε ο Ασαντ αλ Σαϊμπάνι στο X.

Το Συριακό Παρατηρητήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων ανέφερε πως η επίσκεψη της αμερικανικής αντιπροσωπείας στην Παλμύρα «είναι μέρος μιας στρατηγικής των ΗΠΑ για την επέκταση της παρουσίας της στη Συρία», ιδιαίτερα σε ερημικές περιοχές.

Το Ισλαμικό Κράτος (ΙΚ) είχε θέσει υπό τον έλεγχό του την ερημική επαρχία της Παλμύρας πριν ηττηθεί το 2019 από τον υπό τις ΗΠΑ διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ. Παρά την ήττα της τζιχαντιτικής οργάνωσης, μαχητές της, που έχουν υποχωρήσει στην απέραντη συριακή έρημο, συνεχίζουν να εξαπολύουν σποραδικές επιθέσεις.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης του σύρου προσωρινού προέδρου Αχμεντ αλ Σάρα στην Ουάσινγκτον τον περασμένο μήνα, η Δαμασκός εντάχθηκε σε αυτόν τον διεθνή συνασπισμό κατά του ΙΚ.

Αμερικανικές δυνάμεις στη Συρία είναι αναπτυγμένες σε περιοχές υπό κουρδικό έλεγχο στη βόρεια Συρία, καθώς και στη βάση αλ Τανφ κοντά στα σύνορα με την Ιορδανία.

