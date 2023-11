ΗΠΑ: Τεράστιο σύμπλεγμα της Χαμάς βρίσκεται κάτω από το Αλ Σίφα

Οι ΗΠΑ υποστήριξαν το βράδυ της Κυριακής την θέση του Ισραήλ ότι η Χαμάς χρησιμοποιεί νοσοκομεία στη Γάζα ως στρατιωτικές βάσεις, κατηγορώντας την τρομοκρατική οργάνωση για «παραβίαση των κανόνων του πολέμου».

Καθώς οι μάχες εντάθηκαν γύρω από πολλά νοσοκομεία στη Γάζα, ο Τζέικ Σάλιβαν, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας του Λευκού Οίκου, δήλωσε ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές εκτιμήσεις ότι η Χαμάς τα χρησιμοποιεί ως κέντρα «διοίκησης και ελέγχου», είναι σωστές.

Η τρομοκρατική οργάνωση και οι υποστηρικτές της απαντούν ότι τέτοιες κατηγορίες είναι ισραηλινή προπαγάνδα. Αλλά μια σχετική έκθεση του 2015 από την ομάδα ανθρωπίνων δικαιωμάτων της Διεθνούς Αμνηστίας, σημείωνε επίσης ότι συγκεκριμένα το Αλ Σίφα, χρησίμευε κάποτε ως κέντρο ανάκρισης και βασανιστηρίων της Χαμάς.

Ο Ζοσέπ Μπορέλ, επικεφαλής της εξωτερικής πολιτικής της ΕΕ, είπε την Κυριακή: «Καταδικάζουμε τη χρήση νοσοκομείων και αμάχων ως ανθρώπινες ασπίδες από τη Χαμάς. Πρέπει να επιτραπεί στους πολίτες να εγκαταλείψουν τη ζώνη μάχης. Οι εχθροπραξίες επηρεάζουν σοβαρά τα νοσοκομεία και προκαλούν φρικτό φόρο στους αμάχους».

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε επίσης την περασμένη εβδομάδα ότι το Αλ Σίφα, το μεγαλύτερο νοσοκομείο στη Γάζα, συνδέεται με το λεγόμενο «Μετρό της Γάζας», το εκτεταμένο δίκτυο τούνελ που χρησιμοποιεί η Χαμάς για τη μεταφορά ενόπλων και εξοπλισμού, ενώ το σύμπλεγμα από σήραγγες κάτω από το νοσοκομείο είναι το μεγαλύτερο στη Λωρίδα της Γάζας και χρησιμοποιείται από την ηγεσία της τρομοκρατικής οργάνωσης.

Σύμφωνα με τους New York Times, οι αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών συμφωνούν με τους Ισραηλινούς, βάσει των δικών τους στοιχείων. Η Χαμάς χτίζει και επεκτείνει τα τούνελ κάτω από το Αλ Σίφα και άλλα νοσοκομεία της Γάζας από το 2007.

Σε προηγούμενες συγκρούσεις, οι Ισραηλινοί δεν είχαν πειράξει το Αλ Σίφα, παρότι γνώριζαν για τα τούνελ, «ένα λάθος που δεν πρόκειται να επαναλάβουν αυτή τη φορά».

Ο διευθυντής του Αλ Σίφα διέψευσε ότι χρησιμοποιείται από τη Χαμάς.

Γιατροί και αξιωματούχοι της Χαμάς λένε ότι χιλιάδες άμαχοι είναι παγιδευμένοι στο Αλ Σίφα και σε άλλα νοσοκομεία της Γάζας εξαιτίας των πυρών οβίδων και ελεύθερων σκοπευτών από τα ισραηλινά στρατεύματα.

Την Κυριακή, το προσωπικό του νοσοκομείου δήλωσε ότι 37 μωρά που νοσηλεύονται στην εντατική κινδυνεύουν να πεθάνουν επειδή το νοσοκομείο δεν έχει ρεύμα. Τόσο το Αλ Σίφα, όσο και ένα άλλο μεγάλο νοσοκομείο, το Αλ Κουντς, ανακοίνωσαν ότι αναστέλλουν τις εργασίες τους.

Ο Σάλιβαν δήλωσε ότι ενώ οι ΗΠΑ είχαν παροτρύνει τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις (IDF) να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο να βρεθούν οι ασθενείς των νοσοκομείων σε διασταυρούμενα πυρά, κατανοούν γιατί ο στρατός τα στοχοποιεί.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θέλουν να βλέπουν πυροβολισμούς σε νοσοκομεία όπου αθώοι άνθρωποι, ασθενείς που λαμβάνουν ιατρική περίθαλψη, βρίσκονται σε διασταυρούμενα πυρά και είχαμε ενεργές διαβουλεύσεις με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις για το θέμα», δήλωσε στο CBS News.

Και πρόσθεσε: «Η Χαμάς χρησιμοποιεί τα νοσοκομεία όπως χρησιμοποιεί πολλές άλλες πολιτικές εγκαταστάσεις, για διοίκηση και έλεγχο, για αποθήκευση όπλων, για να στεγάσει τους ενόπλους της και αυτό αποτελεί παραβίαση των νόμων του πολέμου».

Ο ίδιος τόνισε ότι η εκτίμηση των ΗΠΑ βασίζεται σε πληροφορίες των δικών της υπηρεσιών και όχι των ισραηλινών.

Όπως σημείωσε η Telegraph, στο παρελθόν υπήρξαν αρκετές αναφορές που συνέδεαν το νοσοκομείο Αλ Σίφα στη βόρεια Γάζα με τις βάναυσες δραστηριότητες της μυστικής αστυνομίας της Χαμάς.

Σε μια έκθεση του 2015, η Διεθνής Αμνηστία ανέφερε ότι η Χαμάς είχε επιτάξει μια αχρησιμοποίητη κλινική εξωτερικών ιατρείων στο Αλ Σίφα για να ανακρίνει, να βασανίζει και να σκοτώνει αντιπάλους της, σε αυτό που οι εκτελεστές της Χαμάς ονόμασαν «Επιχείρηση Στραγγαλισμός».

Τα θύματα ήταν άνθρωποι που κατηγορούνταν για συνεργασία με το Ισραήλ ή για συνεργασία με το αντίπαλο παλαιστινιακό κίνημα Φατάχ.

Εγκαταλελειμμένοι χώροι του νοσοκομείου Σίφα «συμπεριλαμβανομένου του χώρου των εξωτερικών ιατρείων», χρησιμοποιήθηκαν «για την κράτηση, ανάκριση, βασανισμό και άλλη κακομεταχείριση υπόπτων, ακόμη και όταν άλλα τμήματα του νοσοκομείου συνέχισαν να λειτουργούν ως ιατρικό κέντρο», ανέφερε η έκθεση.

Ένας ακτιβιστής της Φατάχ δήλωσε στην Αμνηστία ότι υπέστη βασανιστήρια δύο ωρών στην κλινική εξωτερικών ασθενών, καθώς τον χτύπησαν με σφυρί ενώ του είχαν δέσει τα μάτια και τον είχαν δέσει.

Η έκθεση, η οποία διερεύνησε δεκάδες εξωδικαστικές εκτελέσεις από τους πράκτορες της «εσωτερικής ασφαλείας» της Χαμάς, ανέφερε επίσης ότι τα πτώματα των θυμάτων πετάγονταν στο νεκροτομείο του Αλ Σίφα, ώστε να μπορούν να τα παραλάβουν οι οικογένειες. Πολλά έφεραν σημάδια βασανιστηρίων και πολλαπλά τραύματα από πυροβολισμούς.

Ο Φίλιπ Λούθερ, διευθυντής της Διεθνούς Αμνηστίας για τη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική, δήλωσε τότε ότι οι ενέργειες της Χαμάς ήταν «ανατριχιαστικές και σε ορισμένες περιπτώσεις ισοδυναμούν με εγκλήματα πολέμου».

Το 2008, ρεπορτάζ των New York Times ανέφερε επίσης ότι τρομοκράτες της Χαμάς που παρίσταναν τους νοσηλευτές, πυροβόλησαν έναν φερόμενο ως συνεργάτη των Ισραηλινών μέσα στο νοσοκομείο, καθώς βρισκόταν σε φορείο. Πέντε άλλοι δολοφονήθηκαν με τον ίδιο τρόπο τις προηγούμενες 24 ώρες, ανέφερε το δημοσίευμα.

Το βράδυ της Κυριακής, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, επανέλαβε ότι η Χαμάς χρησιμοποιούσε τον άμαχο πληθυσμό των νοσοκομείων ως ανθρώπινες ασπίδες. Οι IDF, είπε, είχαν προσφέρει καύσιμα στο νοσοκομείο και ασφαλείς οδούς διαφυγής για το προσωπικό και τους ασθενείς, αλλά η Χαμάς «έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι της για να τους κρατήσει σε κίνδυνο.

Εχουμε καλέσει να εκκενώσουμε όλους τους ασθενείς από το Σίφα και περίπου 100 έχουν ήδη εκκενωθεί», δήλωσε στο CNN. «Δεν υπάρχει κανένας λόγος για τον οποίο δεν μπορούμε να πάρουμε τους ασθενείς από εκεί».

Επισημαίνοντας ότι η Χαμάς εξακολουθεί να κρατά 239 ισραηλινούς ομήρους, ρώτησε επίσης ρητορικά τι θα έκανε η Αμερική αν αντιμετώπιζε μια παρόμοια κατάσταση. «Θα έπαιρνε όλη τη δύναμή της και θα κυνηγούσε αυτούς τους δολοφόνους. Και τι θα γινόταν αν αυτοί οι δολοφόνοι ενσωματώνονταν σε νοσοκομεία και σχολεία;», συνέχισε.

Οσο για τις κατηγορίες που έχουν ειπωθεί εναντίον του για την σφαγή της 7ης Οκτωβρίου, ο Νετανιάχου είπε ότι τώρα «δεν είναι η κατάλληλη στιγμή» να συζητηθεί αν θα πρέπει να κατηγορηθεί ο ίδιος για την αποτυχία στην εθνική ασφάλεια που οδήγησαν στη σφαγή της Χαμάς.

«Ρώτησε ο κόσμος τον Φραγκλίνο Ρούσβελτ μετά το Περλ Χάρμπορ; Ρώτησαν τον Τζορτζ Μπους μετά την 11η Σεπτεμβρίου;», ήταν η απάντησή του.

«Θα απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις που απαιτούνται, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης, θα υπάρχει αρκετός χρόνος γι’ αυτό μετά τον πόλεμο, ας επικεντρωθούμε στη νίκη. Αυτή είναι η δική μου ευθύνη», τόνισε.

Ο Ολαφ Σολτς δήλωσε ότι αντιτίθεται σε μια άμεση κατάπαυση του πυρός στη Γάζα, παρά τις αυξανόμενες διεθνείς εκκλήσεις για διακοπή της σύγκρουσης.

«Παραδέχομαι ότι δεν νομίζω ότι οι εκκλήσεις για άμεση κατάπαυση του πυρός ή μακρά παύση -που θα ισοδυναμούσαν με το ίδιο πράγμα- είναι σωστές, διότι αυτό θα σήμαινε τελικά ότι το Ισραήλ αφήνει στη Χαμάς τη δυνατότητα να ανακτήσει και να αποκτήσει νέους πυραύλους», είπε ο γερμανός καγκελάριος.

Οι IDF δήλωσαν αργότερα ότι προσπάθησαν να προμηθεύσουν το Αλ Σίφα με 300 λίτρα καυσίμων, αλλά η Χαμάς εμπόδισε το νοσοκομείο να τα παραλάβει. Τα καύσιμα είχαν αφεθεί σε δοχεία κοντά στο νοσοκομείο, σε συντονισμό με το προσωπικό, αλλά ο ισραηλινός στρατός είπε ότι αξιωματούχοι της Χαμάς είχαν παρέμβει για να σταματήσουν την παράδοση.

Our troops risked their lives to hand-deliver 300 liters of fuel to the Shifa hospital for urgent medical purposes.

Hamas forbade the hospital from taking it.

Gaza’s Hamas-run health ministry has been warning for weeks that its hospitals are running out of fuel. If so, why… pic.twitter.com/u6XaLvdr8x

— Israel Defense Forces (@IDF) November 12, 2023