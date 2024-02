ΗΠΑ: Μεγάλο το εκδοτικό ναυάγιο του ιστοτόπου The Messenger

H ειδησεογραφική start up των ΗΠΑ με την εμπορική ονομασία The Messenger (σημαίνει «αγγελιοφόρος» και δεν έχει σχέση με την ομώνυμη πλατφόρμα ανταλλαγής μηνυμάτων) υπήρξε ιστότοπος ειδήσεων. Ο ιδρυτής του, Τζίμι Φίνκελσταϊν, είχε την εντελώς εσφαλμένη εντύπωση ότι το μαγαζί του θα ταρακουνούσε τα νερά στον… ωκεανό των αμερικανικών media. Η ζωή, όμως, πιο συνετή, είχε άλλη γνώμη.

Το αφεντικό ανακοίνωσε στο προσωπικό του «το τέλος του παιχνιδιού» με email: «Αυτό που σας ανακοινώνω είναι πράγματι το τελευταίο πράγμα που ήθελα να κάνω, και λυπάμαι βαθιά» έγραψε – φυσικά, λυπήθηκαν και οι δημοσιογράφοι που τον πίστεψαν και έμειναν άνεργοι. Διότι ο ιστότοπος έκλεισε προτού καν συμπληρώσει έναν χρόνο ζωής!

Κατά την κρίση εγκρίτων μέσων των ΗΠΑ, όπως οι New York Times, η ιστορία του The Messenger είναι από τις μεγαλύτερες αποτυχίες στα χρονικά των επιχειρήσεων διαδικτυακών ειδήσεων. Η κατάρρευσή του είναι το τελευταίο πλήγμα που δέχεται ο εκδοτικός-δημοσιογραφικός κλάδος των ΗΠΑ, ο οποίος εδώ και καιρό ταλανίζεται από οικονομικά προβλήματα, περικοπές μισθών και απολύσεις. Και να φανταστεί κανείς ότι για να στελεχώσουν το The Messenger, κάποιοι δημοσιογράφοι εγκατέλειψαν θέσεις εργασίας σε κολοσσούς όπως το Associated Press και το Reuters, αλλά και σε επιτυχημένα μέσα όπως το NBC News και το Politico.

Η Corriere della Sera έγραψε ότι ο ιστότοπος υπήρξε φιλόδοξο έργο, για τη λειτουργία του οποίου κάποιοι επενδυτές «έσκασαν» στον Φίνκελσταϊν 50 εκατ. δολάρια. Ηταν αφελείς; Μάλλον κερδοσκόποι που πίστεψαν στα λόγια του, ότι το πρότζεκτ μέχρι το 2024 θα αποφέρει έσοδα 100 εκατ. δολαρίων από διαφημίσεις. Οχι μόνο η ρεκλάμα δεν στήριξε το μαγαζί, αλλά μέσα σε οκτώ μήνες η εταιρεία κατασπατάλησε τα 50 εκατ. δολάρια των επενδυτών, ενώ τα συνολικά της έσοδα άγγιξαν μετά βίας τα 3 εκατ. δολάρια.

Η λειτουργία του The Messenger σταμάτησε προ δύο ημερών και οι ειδήσεις του πάγωσαν στις οθόνες. Εχασαν τη δουλειά τους 170 δημοσιογράφοι και 100 διοικητικοί υπάλληλοι. (Και, απ’ ό,τι έγραψαν οι Ιταλοί, δεν πήραν καν αποζημιώσεις. Επίσης, μαζί με τη δουλειά, οι εργαζόμενοι έχασαν και την υγειονομική περίθαλψή τους…)

Το σχόλιο με το οποίο έκλεισε το κείμενο των Ιταλών ήταν για την Τεχνητή Νοημοσύνη. Φαινομενικά άσχετο με την είδηση του εκδοτικού φαλιμέντου, αλλά κατά βάθος σχετικό. Εγραψαν ότι στο εγγύς μέλλον θα απαιτηθεί εξανθρωπισμός της ΤΝ, διότι στο The Messenger, μόλις ο Φίνκελσταϊν «τράβηξε την πρίζα» και «κατέβασε τα ρολά», το σύμπαν απονεκρώθηκε και οι απολυθέντες δεν μπόρεσαν καν να μπουν στο κτίριο ώστε να μεταβούν στα γραφεία τους και να πάρουν τα πράγματά τους, καθώς από τη στιγμή της αποστολής του προαναφερθέντος email απενεργοποιήθηκαν οι κάρτες των εργαζομένων και τα τουρνικέ δεν άνοιγαν! Οι δε δημοσιογράφοι δεν μπόρεσαν να ανακτήσουν το υλικό της δουλειάς τους.

Κάποτε είχε συνθέσει μια μεγάλη επιτυχία ο Μπομπ Ντίλαν, το τραγούδι «The wicked messenger» («Ο κακός μαντατοφόρος»), το οποίο τόσο πολύ ενέπνευσε και τον ημέτερο Διονύση Σαββόπουλο («Αγγελος εξάγγελος»). Λοιπόν, εκείνα τα δυσάρεστα νέα δεν ήταν τίποτα μπροστά στις μαύρες ειδήσεις του παρόντος και του μέλλοντος – τουλάχιστον στον χώρο του Τύπου.

