ΗΠΑ: Αστυνομικός πυροβόλησε 11χρονο που είχε καλέσει σε βοήθεια

Οικογένεια από το Μισισίπι των ΗΠΑ ζήτησε την αποπομπή αστυνομικού εναντίον του οποίου έχουν απαγγελθεί κατηγορίες επειδή πυροβόλησε ένα 11χρονο αγόρι, το οποίο κάλεσε την αστυνομία για ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας μέσα στο ίδιο του το σπίτι.

Ο Αντεριέν Μάρι, που κάλεσε την αστυνομία έπειτα από προτροπή της μητέρας του, ήταν άοπλος και ακολουθούσε τις οδηγίες του αστυνομικού της Ιντιανόλα, Γκρεγκ Κέιπερς, όταν αυτός τον πυροβόλησε στο στήθος τα ξημερώματα του Σαββάτου, δήλωσε ο δικηγόρος της οικογένειας, Κάρλος Μουρ.

Το αγόρι είχε καλέσει την αστυνομία, όταν ένας άνδρας απείλησε στις 4 τα ξημερώματα τη μητέρα του, Νακάλα Μάρι, αλλά ο Κέιπερς «κλιμάκωσε την κατάσταση», σύμφωνα με τον Μουρ.

Ο Μουρ ζήτησε να δοθεί στη δημοσιότητα το βίντεο από την κάμερα που έφερε πάνω του ο Κέιπερς και εξέφρασε την αντίθεσή του στο γεγονός ότι έχει τεθεί σε αργία μετ’ αποδοχών μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα.

My client Aderrien Murry is blessed to be home and alive. He’s a remarkable young man and did not deserve to be shot as a 11 year old innocent child by an Indianola cop named Greg Capers. #JusticeForAderrienMurry pic.twitter.com/HzxrTRuJpW

Μικρή ομάδα διαδηλωτών συγκεντρώθηκε την Πέμπτη έξω από το δημαρχιακό μέγαρο, όπου η οικογένεια του αγοριού συναντήθηκε με τοπικούς αξιωματούχους.

«Ζητάμε δικαιοσύνη. Ενα 11χρονο μαύρο αγόρι στην Ιντιανόλα παρά λίγο να χάσει τη ζωή του», κατήγγειλε ο Μουρ. «Δεν έκανε τίποτα λάθος και όλα σωστά».

This mother deserves answers about her boy‼️

His name is Aderrien Murry, only 11

years old & he was shot by a cop early Saturday morning when officers responded to a domestic call at his home in Indianola Mississippi.#SaveMississippi

Aderrien is in ICU on a ventilator with a… pic.twitter.com/3V5oouq6kY

— Christopher Webb (@cwebbonline) May 23, 2023