Ηλιακή καταιγίδα με φαντασμαγορικό Βόρειο Σέλας αλλά και προβλήματα σε υποδομές

Το Βόρειο Σέλας έκανε ήδη μια σπάνια εμφάνιση σε ολόκληρη τη Βρετανία -ύστερα από 21 χρόνια- προκαλώντας ενθουσιασμό στους παρατηρητές του ουρανού. Οσοι δεν πρόλαβαν το φαινόμενο πιθανόν να έχουν την ευκαιρία ξανά το βράδυ του Σαββάτου, αναφέρει το BBC.

Το φαινόμενο ήταν ορατό και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Ελβετία.

Για το μοναδικό αυτό φαινόμενο μίλησε στην ΕΡΤ ο Ευθύμιος Λέκκας, καθηγητής Γεωλογίας & Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών εξηγώντας ότι «αυτές οι γεωμαγνητικές καταιγίδες εκπέμπονται από τον Ηλιο. Ο Ηλιος εκπέμπει ενέργεια προς όλο το πλανητικό σύστημα. Αυτή η ενέργεια κάνει τη Γη βιώσιμη και δίνει τη ζωή. Αν δεν είχαμε τον Ηλιο δεν θα είχαμε και ζωή πάνω στη Γη».

Ο κ. Λέκκας τόνισε ότι «μέχρι το 2005 είχε 50 χρόνια να εμφανιστεί τέτοια γεωμαγνητική καταιγίδα. Συνήθως έχει διάρκεια 1-2-3 εβδομάδες, χωρίς να μπορεί κάποιος με ακρίβεια να τις προβλέψει, γιατί υπάρχουν τεράστιες εκρήξεις στην επιφάνεια του Ηλιου. Οι εκλάμψεις όπως λέγονται, συνοδεύονται από πολύ μεγάλα ποσοστά φωτός και ακτινοβολιών σε όλο το φάσμα».

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του ΟΑΣΠ όταν εκπέμπεται από τον Ηλιο αυτή η γεωμαγνητική ακτινοβολία, έρχεται προς όλο το πλανητικό σύστημα και έξω από το μαγνητικό σύστημα, έρχεται και στη Γη. «Η Γη επειδή έχει αυτόν τον μαγνητισμό ουσιαστικά εκτρέπει αυτή την ακτινοβολία προς τους πόλους. Συνεπώς το μαγνητικό πεδίο της Γης αποτρέπει την κάθετη πτώση αυτής της ακτινοβολίας στην επιφάνεια της Γης, διαφορετικά θα είχαμε πολύ αρνητικά αποτελέσματα».

Πρόσθεσε μάλιστα ότι το μαγνητικό πεδίο είναι η ασπίδα που οδηγεί ουσιαστικά την γεωμαγνητική ακτινοβολία προς τους πόλους, τον βόρειο και τον νότιο. «Δεν είναι τυχαίο που αυτά τα φαινόμενα παρατηρούνται στη Σουηδία και στη Νότια Αφρική και δεν παρατηρούνται σε χώρες που βρίσκονται στον Ισημερινό», σημείωσε.

Σχετικά με τις πιθανές επιδράσεις στον άνθρωπο εκτός από τα ηλεκτρομαγνητικά συστήματα ο κ.Λέκκας υποστήριξε ότι «το ποσοστό της γεωμαγνητικής ακτινοβολίας που πέφτει στη Γη, συνολικά διατηρείται σταθερό τα τελευταία εκατομμύρια χρόνια». Γι’ αυτό όπως είπε στην προκειμένη περίπτωση δεν υπάρχει κινδύνους για τους ανθρώπους.

Εξηγώντας πώς θα δράσει η γεωμαγνητική καταιγίδα δήλωσε ότι δεν μπορούμε να προβλέψουμε τις μεγάλες εκρήξεις του Ηλιου. Ωστόσο, είναι γνωστό ότι στη Σουηδία και στη Ν. Αφρική όπου η γεωμαγνητική ακτινοβολία που εκτρέπεται είναι πολύ μεγάλη, θα είναι ένα συναρπαστικό φαινόμενο που θα δημιουργήσει προβλήματα στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια, στα GPS, στα γεωμαγνητικά όργανα.

Ωστόσο το φαντασμαγορικό φαινόμενο θέτει σε ετοιμότητα τους αμερικανούς πολίτες και για την εμφάνιση προβλημάτων.

«Είμαστε σχεδόν βέβαιοι ότι φορτισμένα ηλιακά σωματίδια που βγήκαν από την κορόνα του Ηλιου κατευθύνονται προς τη Γη», εξήγησε σε συνέντευξη Τύπου ο Σον Νταλ, του Κέντρου Προβλέψεων Διαστημικού Καιρού (SWPC).

Το Κέντρο εξέδωσε προειδοποίηση για γεωμαγνητική καταιγίδα 4ου βαθμού (στην πεντάβαθμη κλίμακα), κάτι που δεν έχει ξαναγίνει από το 2005.

Είναι δύσκολο να προβλεφθεί η ακριβής έναρξη του φαινομένου, όμως θα διαρκέσει όλο το Σαββατοκύριακο.

«Μπορεί να επηρεάσει τις υποδομές», είπε ο Νταλ, διευκρινίζοντας ότι το φαινόμενο αυτό είναι «πολύ σπάνιο». «Ενημερώσαμε όλους τους παρόχους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, εκείνους που χειρίζονται δορυφόρους, επικοινωνίες και, φυσικά, το ηλεκτρικό δίκτυο της βόρειας Αμερικής», πρόσθεσε.

Ο Νταλ συνέστησε στους Αμερικανούς να εφοδιαστούν με μπαταρίες ή ακόμη και με γεννήτριες, όπως κάνουν για όλες τις καταιγίδες.

Οι πάροχοι ηλεκτρικής ενέργειας εδώ και μια δεκαετία εργάζονται για να προστατεύσουν καλύτερα τα δίκτυά τους, διαβεβαίωσε ο Ρομπ Στίνμπεργκ, επιστήμονας που εργάζεται στο SWPC. Επιπτώσεις μπορεί να υπάρξουν στις γραμμές υψηλής τάσης, όχι στις κατοικίες και σήμερα υπάρχουν συστήματα για την αποφυγή τους. Θα μπορούσαν επίσης να επηρεαστεί το δίκτυο γεωεντοπισμού (GPS).

Οσον αφορά την εναέρια κυκλοφορία, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (FAA) δεν αναμένει σοβαρά προβλήματα.

Το SWPC σημείωσε ότι μπορεί να εμφανιστεί στον ουρανό κάποιο σέλας, ακόμη και σε περιοχές που το φαινόμενο αυτό δεν είναι συνηθισμένο και συνέστησε στους κατοίκους να… τραβήξουν φωτογραφίες. «Αν βρίσκεστε σε περιοχή όπου έχει σκοτάδι, χωρίς σύννεφα και με ελάχιστη φωτορρύπανση, θα μπορέσετε να δείτε πολύ εντυπωσιακό σέλας», είπε ο Στίνμπεργκ. «Και αυτό είναι το δώρο της διαστημικής μετεωρολογίας».

H Starlink, θυγατρική της SpaceX του Ιλον Μασκ, που ασχολείται με τους δορυφόρους, προειδοποίησε σήμερα, για το ενδεχόμενο «υποβάθμισης των υπηρεσιών της», καθώς η γη βρίσκεται αντιμέτωπη με τις συνέπειες από τη μεγαλύτερη γεωμαγνητική καταιγίδα των τελευταίων δύο δεκαετιών εξαιτίας της ηλιακής δραστηριότητας.

Η Starlink έχει την ιδιοκτησία περίπου του 60% των περίπου 7.500 δορυφόρων που έχουν τεθεί σε τροχιά γύρω από τη Γη και έχει κυρίαρχη θέση στο δορυφορικό διαδίκτυο.

Ο Μασκ ανέφερε νωρίτερα σε μία ανάρτησή του στο Χ ότι οι δορυφόροι της Starlink επηρεάζονται σημαντικά από την γεωμαγνητική καταιγίδα, αλλά μέχρι τώρα εξακολουθούν να λειτουργούν ομαλά.

Major geomagnetic solar storm happening right now. Biggest in a long time. Starlink satellites are under a lot of pressure, but holding up so far. pic.twitter.com/TrEv5Acli2

— Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2024