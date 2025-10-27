Ισραήλ: «Οχι Τούρκοι στην ειρηνευτική δύναμη της Γάζας»

O ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου φρόντισε να υπενθυμίσει στον αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ ότι το εβραϊκό κράτος έχει το πάνω χέρι στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, μπορεί και σε όλη τη Μέση Ανατολή… Η επιπρόσθετη πληροφορία, που έχει ενδιαφέρον και για την Ελλάδα, δόθηκε λίγο αργότερα και αποκαλύπτει την άποψη της ισραηλινής κυβέρνησης για την Τουρκία.

Η ιταλική Repubblica έγραψε ότι υπάρχει και ένα δεύτερο μήνυμα με αποδέκτη την Ουάσινγκτον, το οποίο αποκρυπτογράφησε η εφημερίδα Haaretz. Κατά το έντυπο του Ισραήλ, οι Αμερικανοί θέλουν και τούρκους στρατιωτικούς στη Γάζα ως «ειρηνιστές», όμως η επιθυμία τους προσκρούει «στο όχι του Νετανιάχου».

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, «οι υπόλοιπες ισλαμικές χώρες που ενδιαφέρονται να στείλουν στρατεύματα εκεί, δηλαδή η Αίγυπτος, τα Εμιράτα, Ινδονησία, είδαν πόσο οργανωμένες και συντονισμένες ήταν οι κινήσεις της Χαμάς όλες αυτές τις ημέρες, κινήσεις οι οποίες αποσκοπούσαν στην ανάκτηση του ελέγχου στη Γάζα. Ο Νετανιάχου φρονεί ότι η Τουρκία έχει στενότατους δεσμούς με τη Χαμάς, άρα αυτός είναι ο λόγος που αρνήθηκε να επιτρέψει τη δράση τουρκικών ειδικών ομάδων στο πεδίο, έστω και για τον εντοπισμό των σορών 13 Ισραηλινών που αγνοούνται. Ο Νετανιάχου φοβάται ότι η Τουρκία ενδέχεται να αναλάβει κυρίαρχη θέση στη Γάζα».

Υπενθυμίζεται ότι προ της τελευταίας ισραηλινο-παλαιστινιακής σύγκρουσης, με αφορμή το πογκρόμ της Χαμάς στο κιμπούτς, η δημοφιλία του Ερντογάν ήταν υψηλή μεταξύ των Παλαιστινίων τής υπό διοίκηση Χαμάς Γάζας, βασισμένη στην ισλαμική πίστη και αλληλεγγύη. Τυχόν συμμετοχή τουρκικού στρατού στην ειρηνευτική δύναμη είναι, συνεπώς, ανεπιθύμητη για το Ισραήλ.

«Ενώ στους Τούρκους έχει απαγορευθεί η είσοδος, αιγυπτιακές ομάδες εργάζονται ήδη στη Γάζα» κατέληξε το ιταλικό ρεπορτάζ. Υπενθυμίζει επίσης ότι οι Αδελφοί Μουσουλμάνοι κυβέρνησαν την Αίγυπτο (περίοδος Μοχάμεντ Μόρσι) έναν χρόνο, με καταστροφικά για την εθνική ενότητά της αποτελέσματα (τρομοκρατία και επιθέσεις εις βάρος των χριστιανών Κοπτών, κ.ά.), ώσπου ανατράπηκαν από τον αιγυπτιακό στρατό, το 2013. Το σημερινό καθεστώς του προέδρου Αλ-Σίσι μάχεται να κρατήσει τους τζιχαντιστές στο κοινωνικοπολιτικό περιθώριο.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News