Μετ’ εμποδίων οι πτήσεις στις ΗΠΑ λόγω shutdown

Οσοι σκοπεύουν να ταξιδέψουν είτε προς ή από τις ΗΠΑ, καλό θα είναι να οπλιστούν με υπομονή. Το shutdown του αμερικανικού δημοσίου έχει οδηγήσει τους περισσότερους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας εκτός εργασίας, με αποτέλεσμα οι καθυστερήσεις στις πτήσεις να είναι πολύωρες.

Σύμφωνα με δηλώσεις του αμερικανού υπουργού Μεταφορών, Σον Ντάφι, στο Fox News οι ελεγκτές από τη στιγμή που δεν πληρώνονται στις περισσότερες περιπτώσεις δηλώνουν ασθένεια και δεν πηγαίνουν στη δουλειά τους. Μάλιστα έχουν την κατανόηση του υπουργού, ο οποίος επεσήμανε στο Fox ότι «έχουν φθάσει στα όριά τους».

Οπως αναφέρει το BBC, μετά το shutdown την 1η Οκτωβρίου, οι ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας, λόγω της κρισιμότητας της δουλειάς τους, κλήθηκαν να συνεχίζουν να εργάζονται, αλλά χωρίς να πληρώνονται. Αλλά αρκετοί δεν ανέχτηκαν αυτήν την κατάσταση, με τις ελλείψεις να είναι σημαντικές και να αναγκάζουν αρκετά αμερικανικά αεροδρόμια να «παγώνουν» ορισμένες πτήσεις.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ντάφι έχει προειδοποιήσει επανειλημμένα ότι οι ρυθμιστικές αρχές της αεροπορίας στις ΗΠΑ θα μειώσουν τον αριθμό των αεροσκαφών στον αέρα εάν υπάρξει έλλειψη προσωπικού ασφαλείας.

Στη συνέντευξή του, απέφυγε να απαντήσει άμεσα όταν ρωτήθηκε αν είναι ασφαλές να πετά κανείς στις ΗΠΑ, και αντ’ αυτού απηύθυνε έκκληση στους ελεγκτές: «Χρειάζομαι οι ελεγκτές μου να είναι συγκεντρωμένοι στον εναέριο χώρο, όχι στα οικονομικά τους στο σπίτι», είπε.

Την Κυριακή, ορισμένα αεροσκάφη καθηλώθηκαν στο Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Αντζελες λόγω έλλειψης προσωπικού, προκαλώντας αναστάτωση στο πέμπτο πιο πολυσύχναστο αεροδρόμιο των ΗΠΑ και ένα από τα πιο πολυσύχναστα στον κόσμο. Οι πτήσεις στο Newark Liberty International Airport καθυστέρησαν κατά μέσο όρο 82 λεπτά λόγω έλλειψης προσωπικού.

Η πίεση στο αμερικανικό σύστημα αερομεταφορών ήταν αυτή που είχε συμβάλει ώστε να υπάρξει συμφωνία και να αρθεί το shutdown του 2019. Τότε, στις 25 Ιανουαρίου 2019, αρκετοί ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας δεν εμφανίστηκαν στην εργασία τους, προκαλώντας προσωρινή παύση των πτήσεων στο αεροδρόμιο LaGuardia της Νέας Υόρκης. Ετσι ο Ντόναλντ Τραμπ (τότε ήταν η πρώτη του θητεία) συμφώνησε να υπογράψει ένα νομοσχέδιο δαπανών, τερματίζοντας ουσιαστικά το κυβερνητικό shutdown ύστερα από 35 ημέρες.

