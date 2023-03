Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συναντήθηκε με τον Ζελένσκι

Η πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα συναντήθηκε με τον ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τον πρόεδρο της ουκρανικής Βουλής Ρουσλάν Στεφαντσούκ, μεταξύ άλλων, στην Ουκρανία.

Μαζί με τον Στεφαντσούκ απέθεσε λουλούδια σε μνημείο πεσόντων στρατιωτών.

Μετά τη συνάντηση της Μετσόλα με τον Ζελένσκι, η ουκρανική πλευρά δήλωσε πως ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν «η ειρηνευτική φόρμουλα» που πρότεινε το Κίεβο και οι προοπτικές μιας ειρηνευτικής συνόδου κορυφής με ευρεία συμμετοχή των χωρών του παγκόσμιου νότου. Επιπλέον, ο ουκρανός πρόεδρος διαβεβαίωσε ότι θα ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

For all our people.

For peace. For freedom. For justice.

For Ukraine. For Europe.

Together in Ukraine again.

Η Μετσόλα, που είναι από τη Μάλτα, έφθασε στην πόλη Λβιβ, περίπου 60 χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Πολωνία, το βράδυ της Παρασκευής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τη συμμετοχή της στη διεθνή διάσκεψη «Μαζί για τη δικαιοσύνη», η οποία εστιάζει στο πώς η Ρωσία θα μπορούσε να λογοδοτήσει για την επίθεση εναντίον της Ουκρανίας.

Σε σχόλιο για τη διάσκεψη, η Μέτσολα είπε πως χωρίς λογοδοσία, ελευθερία και δικαιοσύνη δεν μπορεί να υπάρξει ειρήνη. «Ο κατευνασμός ουδέποτε λειτούργησε» είπε.

Φον ντερ Λάιεν: Η Ρωσία και ο Πούτιν πρέπει να λογοδοτήσουν

Σε διεθνή διάσκεψη που θα διεξαχθεί στην πόλη Λβιβ της δυτικής Ουκρανίας αυτό το Σαββατοκύριακο, θα γίνει ένα σημαντικό πρώτο βήμα προκειμένου η Ρωσία να λογοδοτήσει για εγκλήματα πολέμου.

Η συμφωνία για τη δημιουργία ενός νέου Διεθνούς Κέντρου για τη Δίωξη του Εγκλήματος της Επίθεσης (ICPA) θα υπογραφεί στη διάσκεψη, ανακοίνωσε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Σκοπός είναι να ασφαλίσει τα τεκμήρια για μελλοντικές νομικές διαδικασίες, και θα εδρεύει στο κτίριο του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Συνεργασία στον Τομέα της Ποινικής Δικαιοσύνης (Eurojust), στη Χάγη.

Russia must pay for its crimes.

Proud of the agreement to set up the International Centre for Prosecution of the Crime of Aggression in The Hague.

A key step towards prosecuting the crime of aggression.

We must do everything in our power to bring the perpetrators to justice. pic.twitter.com/fk0VGZhAL7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 4, 2023