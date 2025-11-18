Η Ουκρανία έπληξε στόχους σε ρωσικό έδαφος με πυραύλους ATACMS

Ο πόλεμος στην Ουκρανία εισέρχεται σε μια νέα, πιο επικίνδυνη φάση, καθώς το Κίεβο επιβεβαίωσε τη χρήση αμερικανικών πυραύλων ATACMS εναντίον στρατιωτικών στόχων βαθιά μέσα στο ρωσικό έδαφος.

Πρόκειται για μια κίνηση που όχι μόνο ανεβάζει τον πήχη της αντιπαράθεσης, αλλά αλλάζει και τους κανόνες του παιχνιδιού στο πεδίο των επιχειρήσεων, σηματοδοτώντας –όπως λέει ο ουκρανικός στρατός– μια «σημαντική εξέλιξη» στη σύγκρουση που διαρκεί ήδη σχεδόν τρία χρόνια.

Στην ανακοίνωσή του, το ουκρανικό γενικό επιτελείο επιβεβαίωσε ότι τα πλήγματα πραγματοποιήθηκαν με ATACMS και τόνισε πως η χρήση όπλων μεγάλου βεληνεκούς «συμπεριλαμβανομένων συστημάτων όπως τα ATACMS, θα συνεχιστεί».

Αυτή είναι η πρώτη επίσημη παραδοχή ότι χρησιμοποιούνται τα συγκεκριμένα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα σε επιχειρήσεις εκτός ουκρανικών συνόρων, κάτι που μέχρι πρότινος το Κίεβο απέφευγε να αναφέρει δημόσια, έγραψε το Reuters.

Η Ουκρανία παρέλαβε τους ATACMS το 2023, όμως για πολλούς μήνες μπορούσε να τους χρησιμοποιεί αποκλειστικά εντός της ουκρανικής επικράτειας, της οποίας σχεδόν το 20% εξακολουθεί να βρίσκεται υπό ρωσικό έλεγχο.

Ο τότε πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, ήταν εκείνος που ήρε τους περιορισμούς τον Νοέμβριο του 2024, μια απόφαση που άνοιξε τον δρόμο για την τωρινή εξέλιξη, αλλά προκάλεσε έντονη κριτική από τον διάδοχό του, Ντόναλντ Τραμπ.

Το Κίεβο είχε από καιρό ζητήσει ακόμη πιο ισχυρά συστήματα, όπως οι πύραυλοι Τόμαχοκ με εμβέλεια 2.500 χιλιομέτρων, υποστηρίζοντας ότι θα μπορούσαν να φέρουν τη Μόσχα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων.

Αν και ο Τραμπ, κατά την προεκλογική περίοδο, είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο πώλησης, τον Νοέμβριο είχε αναδιπλωθεί δηλώνοντας ότι «δεν το σκέφτεται πραγματικά».

Η επιβεβαιωμένη πλέον χρήση των ATACMS εντός Ρωσίας δημιουργεί νέα δεδομένα τόσο στην ένταση των επιχειρήσεων όσο και στη διεθνή πολιτική σκηνή. Η επόμενη μέρα θα δείξει εάν αυτή η κλιμάκωση θα λειτουργήσει ως μοχλός πίεσης στη Μόσχα ή αν θα επιφέρει νέα, απρόβλεπτα αντίμετρα από το Κρεμλίνο.

