Η Μελόνι και τα μελόνι

Στην πρώτη αντίδρασή της για τη διαφαινόμενη (εκείνη την ώρα) νίκη της στις ιταλικές εκλογές, η Τζόρτζια Μελόνι επέλεξε να το… «γιορτάσει» με μία μάλλον αμφιλεγόμενη ανάρτηση, παίζοντας με το επώνυμό της και τα μελόνι (πεπόνια στα ιταλικά και στην ιταλική αργκό, γυναικεία στήθη).

«Στις 25 Σεπτεμβρίου τα είπα όλα», έγραψε σε ανάρτησή της στα social media, η προαλειφόμενη πρωθυπουργός –πρώτη γυναίκα– στην Ιταλία, κρατώντας δύο πεπόνια στο ύψος του στήθους της.

«Μελόνι σημαίνει πεπόνια και στην ιταλική αργκό στήθος. Η Τζόρτζια Μελόνι, στο δρόμο για να γίνει η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της Ιταλίας […] μοιράστηκε αυτό με τους followers της στο Instagram», παρατήρησε κα η ανταποκρίτρια των Financial Times στη Ρώμη, Σίλβια Σιορίλι Μπορέλι, σε μια απόπειρα να εξηγήσει την ανάρτηση της επκεφαλής των Fratelli d’Italia (Αδέλφια της Ιταλίας).

Meloni means melons 🍈 in Italian, which is also slang for breasts. Brothers of Italy leader Giorgia Meloni, on course to become Italy’s first female prime minister according to opinion polls, shared this reel with her Instagram followers today. pic.twitter.com/bajoYSZD8p

— Silvia Sciorilli Borrelli (@silvia_sb_) September 25, 2022