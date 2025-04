Η ΕΕ παγώνει για 90 ημέρες τους δασμούς προς τις ΗΠΑ

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την Πέμπτη ότι η ΕΕ παγώνει για 90 ημέρες τα αντίμετρά της, τα οποία ψηφίστηκαν την Τετάρτη ως απάντηση στους δασμούς που έχει επιβάλει ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έκανε ένα βήμα πίσω αναστέλλοντας την εφαρμογή των νέων αμρικανικών φόρων για ίσο χρονικό διάστημα και για όλον τον κόσμο πλην Κίνας.

Οπως ενδεικτικά ανέφερε εκπρόσωπος της Κομισιόν, «πατάμε το κουμπί της παύσης το μήνυμα που στέλνει η ΕΕ στις ΗΠΑ είναι: είμαστε έτοιμοι για συμφωνία, ας μιλήσουμε».

«Λάβαμε υπόψη μας την ανακοίνωση του προέδρου Τραμπ. Θέλουμε να δώσουμε μια ευκαιρία στις διαπραγματεύσεις. Ενόσω οριστικοποιούμε την υιοθέτηση των αντίμετρων της ΕΕ, τα οποία έλαβαν ισχυρή στήριξη από τις χώρες μέλη, θα αναστείλουμε την εφαρμογή τους για 90 ημέρες», έγραψε η πρόεδρος της Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν σε ανάρτησή της στο Χ.

Αλλά προειδοποίησε πως «αν οι διαπραγματεύσεις δεν είναι ικανοποιητικές, τα αντίμετρα θα τεθούν σε ισχύ».

We took note of the announcement by President Trump.

We want to give negotiations a chance.

While finalising the adoption of the EU countermeasures that saw strong support from our Member States, we will put them on hold for 90 days.

If negotiations are not satisfactory, our…

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 10, 2025