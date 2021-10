Η «δεύτερη κόρη» της Χίλαρι επιστρέφει: «Με παρενόχλησε ένας γερουσιαστής»

Δεν λέει ποιος είναι, όμως τον τηγανίζει καταλλήλως η Χούμα Αμπεντίν τον γερουσιαστή που την παρενόχλησε – το βιβλίο που θα κυκλοφορήσει την επόμενη εβδομάδα στις ΗΠΑ το έχει γράψει η βοηθός τής Χίλαρι Κλίντον η οποία καταγγέλλει τη σεξουαλική παρενόχλησή της από κάποιον «υπεράνω υποψίας». Ενα βιβλίο που εξάπτει την περιέργεια, καλλιεργεί τη φαντασία και αποτελεί τροφή για γενικότερο προβληματισμό, λοιπόν.

Βέβαια, τα πράγματα δεν είναι και τόσο φρέσκα ώστε να μας τρέξουν και τα σάλια μπροστά στην προθήκη του βιβλιοπωβλείου, και μάλλον μπαγιάτικα τα λες αφού συνέβησαν προ εικοσαετίας. Ομως η γυναίκα τώρα τα αποκαλύπτει. Για είκοσι χρόνια δεν είπα τίποτε, γράφει η Χούμα στην αυτοβιογραφία της «Both/And: A Life in Many Worlds».

Το συμβάν διαδραματίστηκε κατά τη διάρκεια ενός δείπνου στην Ουάσιγκτον, στο οποίο παρευρίσκοντο και άλλα μέλη του Κογκρέσου. Η Χούμα δεν δίνει καν το πολιτικό στίγμα του γερουσιαστή. Ηταν Δημοκρατικός ή Ρεπουμπλικανός; Μυστήριο…

Only 6 days until #BothAndMemoir is published! Have you pre-ordered your copy yet? (I have a few sitting around) https://t.co/scKbZkAPpI pic.twitter.com/Kecb40M9D7

— Huma Abedin (@HumaAbedin) October 27, 2021