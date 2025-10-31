H Αθήνα πρωτεύουσα του τένις για μια εβδομάδα

Πέρασαν 31 ολόκληρα χρόνια από την προηγούμενη φορά που η Ελλάδα φιλοξένησε ένα σπουδαίο τουρνουά τένις, από αυτά που περιλαμβάνονται στο καλεντάρι του ATP Tour – της κορυφαίας επαγγελματικής κατηγορίας στους Ανδρες. Ηταν Οκτώβριος του 1994 όταν διοργανώθηκε το Διεθνές Τουρνουά Αντισφαίρισης της Αθήνας με θριαμβευτή τον ισπανό πρωταθλητή, Αλμπέρτο Μπερασατέγκι, ο οποίος μερικούς μήνες νωρίτερα είχε παίξει στον τελικό του Ρολάν Γκαρός. Οι περισσότεροι δεν θα το θυμούνται. Εκείνη την εποχή δεν το είχαμε σε μεγάλη υπόληψη το συγκεκριμένο σπορ. Δεν το κατανοούσαμε, καν.

Τρεις δεκαετίες μετά, τα πράγματα έχουν αλλάξει. «Το τένις ήταν σχετικά άγνωστο στην Ελλάδα, αλλά από τότε που εμφανιστήκαμε ο Στέφανος (Τσιτσιπάς) και εγώ, το έχουμε κάνει το Νο3 άθλημα στη χώρα, πίσω από το ποδόσφαιρο και το μπάσκετ», είχε δηλώσει το 2022 από το Γουίμπλεντον η Μαρία Σάκκαρη. Ισως με μια δόση υπερβολής, είπε την αλήθεια. Στις 27 Σεπτεμβρίου 2021 καμαρώναμε δύο δικά μας παιδιά στο top-10 της παγκόσμιας κατάταξης: τον Στέφανο στο Νο3 στους Ανδρες, και τη Μαρία στο Νο10 στις Γυναίκες. Το τένις δεν μας ήταν, πια, τόσο… ακαταλαβίστικο. Το ελληνικό κοινό είχε αρχίσει να ανακαλύπτει τη μαγεία του.

Μόλις άρχισε η διάθεση των εισιτηρίων για το Hellenic Championship ATP 250, το πιο σημαντικό τουρνουά τένις που θα δούμε στην Ελλάδα (1-8 Νοεμβρίου), η ηλεκτρονική «ουρά» προκάλεσε την (προσωρινή) κατάρρευση του επίσημου ιστότοπου της διοργάνωσης. Μέσα σε λίγες ώρες, δεν είχαν απομείνει παρά ελάχιστες θέσεις για τον τελικό και τους ημιτελικούς. Sold-out σε τενιστικό event, μάλιστα σε γήπεδο που χωράει 18.000 θεατές, δεν είχε σημειωθεί στα μέρη μας ποτέ στο παρελθόν.

Είναι έργο του Τσιτσιπά και της Σάκκαρη, όπως και η αλματώδης αύξηση του αριθμού των παιδιών που εγγράφονται σε ακαδημίες τένις τα τελευταία χρόνια. Και είναι πολύ κρίμα, που ο χρόνιος τραυματισμός στη μέση ανάγκασε σήμερα τον Στέφανο να αποσύρει τη συμμετοχή του. Οσο για την τιμή να φιλοξενήσει ένα ATP τουρνουά, έστω της χαμηλότερης κατηγορίας (250άρι), η Ελλάδα την οφείλει στον Νόβακ Τζόκοβιτς. Μας το έφερε ο 38χρονος θρύλος των κορτ, ο οποίος τον περασμένο Σεπτέμβριο αποφάσισε να εγκατασταθεί με την οικογένειά του στην Αθήνα.

Το Serbian Open, όπως λεγόταν στις εννέα προηγούμενες εκδόσεις του, διεξαγόταν στο Βελιγράδι με διοργανωτές δικούς του ανθρώπους και διευθυντή τον μικρότερο αδελφό του, Τζόρτζε Τζόκοβιτς, πρώην επαγγελματία τενίστα. Στις αρχές Αυγούστου ανακοινώθηκε ότι αλλάζει πόλη και μετονομάζεται σε Hellenic Championship, με ονομαστικό χορηγό τη Vanda Pharmaceuticals. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Tennis24 η Κυβέρνηση συνεισέφερε στη διοργάνωση ένα ποσό της τάξεως των 2 εκατ. ευρώ.

Θα φιλοξενηθεί στο κλειστό γήπεδο μπάσκετ του ΟΑΚΑ, έδρα του Παναθηναϊκού, μία από τις μεγαλύτερες κλειστές αρένες της Ευρώπης, που διαμορφώθηκε για τις ανάγκες του τουρνουά σε ένα εντυπωσιακό indoor κορτ για τένις σε σκληρή επιφάνεια – εκείνο του 1994 ήταν σε χωμάτινο τερέν. Θα το τιμήσουν με την παρουσία τους περισσότεροι από 70 κορυφαίοι παίκτες, ανάμεσά τους και αρκετοί από το top-10 ή το top-20 του ranking. Οπως o κάτοχος τριών γκραν-σλαμ τίτλων, Σταν Βαβρίνκα, και ο Κάρεν Κατσάνοφ,

Δυστυχώς, θα υπάρχουν κάμποσες απουσίες. Η πιο ηχηρή, βεβαίως, είναι του Τσιτσιπά, ο οποίος αποφάσισε να βάλει τέλος στην εφετινή του σεζόν για να επιστρέψει δυνατός το 2026. Τις τελευταίες μέρες απέσυραν τη συμμετοχή τους και οι Ζοάο Φονσέκα, Γιάκουμπ Μένσικ, Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγούτ, Σεμπαστιάν Μπαέζ και Γίρι Λεχέτσκα. Αλλά θα είναι εκεί η μεγάλη ατραξιόν: ο «Νόλε». Δεν ήταν βέβαιο ότι θα τα κατάφερνε, καθώς εδώ και αρκετό καιρό ταλαιπωρείται από τραυματισμούς.

Το Hellenic Championship ATP 250 είναι μόνο η αρχή του project που θα συνδέσει το brand Τζόκοβιτς με την Ελλάδα. Ο Τζόρτζε Τζόκοβιτς ίδρυσε προσφάτως την εταιρεία «SAASH», με έδρα το κέντρο της Αθήνας και αντικείμενο τη δημιουργία και λειτουργία αθλητικών εγκαταστάσεων (γήπεδα τένις, γκολφ, ποδοσφαίρου 4×4 και 5×5 κ.ά) και στη διοργάνωση events γύρω από τα σπορ και την ψυχαγωγία. Μετά τις επενδύσεις της στο real estate, την εστίαση, τον τουρισμό και την τεχνολογία, η οικογένεια Τζόκοβιτς φιλοδοξεί να δραστηριοποιηθεί και στο sports & entertainment με ορμητήριο τη χώρα μας.

Το τουρνουά που βάζει ξανά την Ελλάδα στον παγκόσμιο χάρτη του τένις αρχίζει το Σάββατο 1η Νοεμβρίου με την προκριματική του φάση (με ελεύθερη είσοδο για το κοινό). Οι αγώνες του κυρίως ταμπλό θα διεξάγονται από τις 2 Νοεμβρίου και θα καταλήξουν στους τελικούς (μονού και διπλού) της 8ης Νοεμβρίου. Οι τιμές των εισιτηρίων κυμαίνονται από 20 ευρώ (για τις απλές θέσεις) έως 600 ευρώ (του τελικού).

