Γράφει Ιστορία ο Μπάιντεν: επέλεξε την Κάμαλα Χάρις για υποψήφια αντιπρόεδρο

Είναι μια τολμηρή επιλογή. Για πρώτη φορά στην ιστορία των αμερικανικών προεδρικών εκλογών μια Αφροαμερικανή είναι υποψήφια για την αντιπροεδρία της χώρας. Ο Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε το βράδυ της Τρίτης ότι επέλεξε την γερουσιαστή Κάμαλα Χάρις από την Καλιφόρνια ως υποψήφια αντιπρόεδρό του, ενόψει των εκλογών της 3ης Νοεμβρίου.

Η 55χρονη Χάρις, είναι κόρη μεταναστών από την Ινδία και τη Τζαμάικα. Υπήρξε εισαγγελέας και είχε συνεργαστεί με τον Μπο Μπάιντεν, τον γιο του προεδρικού υποψηφίου των Δημοκρατικών που έφυγε από τη ζωή νικημένος από τον καρκίνο το 2015. Ο Μπάιντεν την περιέγραψε ως μια ατρόμητη μαχήτρια για τους μικρούς και τους ανήμπορους, ως μια από τις καλύτερες δημόσιες λειτουργούς στην ιστορία των ΗΠΑ.

I have the great honor to announce that I’ve picked @KamalaHarris — a fearless fighter for the little guy, and one of the country’s finest public servants — as my running mate.

— Joe Biden (@JoeBiden) August 11, 2020