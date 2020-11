Γιατί η ανιψιά του Μπιν Λάντεν «ψηφίζει» Τραμπ

Ποζάρει στις φωτογραφίες της για τα κοινωνικά δίκτυα με την αμερικανική σημαία, με καπελάκι «Make America Great Again» και με σικ ρούχα. Η Νουρ μπιν Λάντεν –ναι, της γνωστής οικογένειας– θα ψήφιζε Τραμπ αν μπορούσε και δεν το κρύβει.

Κάτοικος Ελβετίας, η 33χρονη ανιψιά του αρχιτρομοκράτη της Αλ Κάιντα, από ετεροθαλή αδελφό του, είναι αμερικανόφιλη –χωρίς υπερβολή, παθιάζεται με τη χώρα– καταλαβαίνοντας ότι αυτό μπορεί να είναι μεγάλη έκπληξη.

Εκπληξη λόγω οικογενειακής καταγωγής και εξαίρεση λόγω χώρας κατοικίας, γιατί οι Ελβετοί έχουν σε πολύ μικρό ποσοστό –κάτω από 20%– θετική γνώμη για τον Ντόναλντ Τραμπ και την πολιτική του.

Η ελβετίδα μητέρα της, όπως γράφει στα απομνημονεύματά της, γράφει ότι η Νουρ, κορίτσι ακόμη, είχε φέρει από ένα ταξίδι της στην Αμερική μια σημαία που κρέμασε στο δωμάτιό της. Μάνα και κόρη ταξίδευαν συχνά πέρα από τον Ατλαντικό, ώσπου ήλθε η 11η Σεπτεμβρίου και το όνομα της οικογένειας έγινε βαρίδι. Αναγκαστικά έμειναν στην Ευρώπη, ενώ είχαν να αντιμετωπίσουν και τους ρεπόρτερ που τους παρακολουθούσαν συνεχώς.

Το γιατί σήμερα στηρίζει τον Τραμπ το εξήγησε η ίδια σε άρθρο της. Ο Τραμπ όρθωσε ανάστημα κατά της Κίνας, απέτρεψε την είσοδο των ΗΠΑ σε νέους πολέμους, ακύρωσε την καταστροφική συμφωνία για τα πυρηνικά του Ιράν και εκκαθάρισε το Ισλαμικό Κράτος. Και ακόμη, κράτησε υγιή την οικονομία, έκανε φοροαπαλλαγές και εμπορικές συμφωνίες.

Tested positive for the CCP virus today.

Good news is that my #MAGA levels were also checked – and they’re off the charts!!#Trump2020

(I’m ok, only have flu-like symptoms) pic.twitter.com/o1xTKfewa6

— Noor Bin Ladin (@NoorBinLadin) October 27, 2020