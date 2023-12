Γάζα: Νέοι βομβαρδισμοί μετά το τέλος της κατάπαυσης του πυρός

Μία εβδομάδα κράτησε η κατάπαυση πυρός ανάμεσα στο Ισραήλ και την Χαμάς, πριν αρχίσουν ξανά σφοδρές μάχες, το πρωί της Παρασκευής.

Ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε στις 7 το πρωί, ότι ξεκινά εκ νέου τις επιχειρήσεις του εναντίον της Χαμάς, αφού κατηγόρησε την παλαιστινιακή οργάνωση ότι παραβίασε την προσωρινή εκεχειρία εκτοξεύοντας ρουκέτες εναντίον του ισραηλινού εδάφους.

Η επταήμερη ανακωχή, που ξεκίνησε στις 24 Νοεμβρίου και παρατάθηκε δύο φορές, επέτρεψε την ανταλλαγή δεκάδων ομήρων που κρατούσε η Χαμάς στη Γάζα με αντάλλαγμα δεκάδες παλαιστίνιους κρατούμενους, ενώ διευκόλυνε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στην Λωρίδα της Γάζας.

Μία ώρα πριν από την προγραμματισμένη λήξη της εκεχειρίας, στις 6 το πρωί, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι αναχαίτισε μία ρουκέτα που εκτοξεύθηκε από την Γάζα.

Παράλληλα οι σειρήνες αεροπορικού συναγερμού ήχησαν ξανά σε περιοχές του Ισραήλ κοντά στον παλαιστινιακό θύλακα.

Προς το παρόν η Χαμάς δεν έχει σχολιάσει ούτε έχει αναλάβει την ευθύνη για τις εκτοξεύσεις.

Παλαιστινιακά μέσα ενημέρωσης έκαναν λόγο για πλήγματα της ισραηλινής πολεμικής αεροπορίας και του πυροβολικού εναντίον της Λωρίδας της Γάζας μετά τη λήξη της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με την κυβέρνηση της Χαμάς, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ισραηλινή αεροπορική επιδρομή εναντίον της Ράφα, στο νότιο τμήμα του θύλακα, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο.

Εξάλλου, όπως δήλωσε γιατρός στο νοσοκομείο Αχλι Αραμπ, δύο παιδιά σκοτώθηκαν σε αεροπορική επιδρομή στην πόλη της Γάζας.

Στην πόλη Χαν Γιουνίς, στο νότιο τμήμα της Γάζας, αυτόπτης μάρτυρας δήλωσε στο Reuters ότι σημειώνονταν σφοδροί βομβαρδισμοί στο ανατολικό τμήμα της πόλης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι κάτοικοι έφευγαν από την περιοχή και κατευθύνονταν προς το δυτικό τμήμα της πόλης, αναζητώντας καταφύγιο.

Εικόνες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν πυκνά σύννεφα καπνού να υψώνονται πάνω από τον πυκνοκατοικημένο καταυλισμό Τζαμπάλια στη Γάζα.

Ο ισραηλινός στρατός επιβεβαίωσε ότι αεροσκάφη του πλήττουν στόχους της Χαμάς στη Γάζα.

Από την πλευρά του ο, Μπενιαμίν Νετανιάχου επεσήμανε ότι με την επανάληψη των στρατιωτικών επιχειρήσεων το Ισραήλ δεσμεύεται να πετύχει τους στόχους του στον πόλεμο.

Το Κατάρ και η Αίγυπτος κατέβαλαν έντονες προσπάθειες για να παραταθεί η εκεχειρία μετά την ανταλλαγή την Πέμπτη, οκτώ ακόμη ισραηλινών ομήρων με αντάλλαγμα 30 παλαιστίνιους κρατούμενους.

Το Ισραήλ είχε θέσει την απελευθέρωση τουλάχιστον 10 ομήρων ημερησίως ως όρο για να συνεχίσει να δέχεται την αναστολή των στρατιωτικών του επιχειρήσεων στη Γάζα.

Συνολικά κατά τις επτά ημέρες που διήρκεσε η εκεχειρία αφέθηκαν ελεύθεροι 105 όμηροι της Χαμάς (ανάμεσά τους 23 Ταϊλανδοί και μία Φιλιππινέζα) και 240 παλαιστίνιοι κρατούμενοι.

Σύμφωνα με τους Ισραηλινούς, απομένουν άλλοι 137 όμηροι, οι περισσότεροι στρατιώτες, άνδρες και γυναίκες. Δύο ακόμα παιδιά και η μητέρα τους παραμένουν αιχμάλωτοι των τρομοκρατών, αλλά η Χαμάς ισχυρίζεται ότι σκοτώθηκαν σε βομβαρδισμό. Πρόκειται για την οικογένεια Μπίμπας, με το 10 μηνών βρέφος, Κφιρ, τον τετράχρονο Αριελ και τη μητέρα τους, Σίρι.

Ένας από τους βασικούς διαπραγματευτές του Κατάρ, ο Αμπντουλά αλ Σουλάιτι, ο οποίος συνέβαλε στη σύναψη της εκεχειρίας μεταξύ του Ισραήλ και της Χαμάς, είχε παραδεχθεί σε πρόσφατη συνέντευξή του ότι θα ήταν δύσκολο να πάψουν οι εχθροπραξίες.

«Στην αρχή πίστευα ότι το πιο δύσκολο θα ήταν να πετύχουμε μια συμφωνία», σημείωσε σε άρθρο του στο οποίο αποκάλυψε για πρώτη φορά τις παρασκηνιακές προσπάθειες που έγιναν με στόχο την επίτευξη της εκεχειρίας. «Ανακάλυψα ότι η τήρηση της ίδιας της συμφωνίας είναι εξίσου δύσκολη», πρόσθεσε.

Σύμφωνα με πηγή του Reuters, παρά τους νέους βομβαρδισμούς, οι διαπραγματεύσεις για νέα κατάπαυση του πυρός συνεχίζονται και την Παρασκευή.

Η εκεχειρία επέτρεψε την είσοδο ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, αφού οι 2,4 εκατ. κάτοικοι του θύλακα είχαν υποβληθεί σε πλήρη πολιορκία από το Ισραήλ.

Ακόμη 56 φορτηγά και περισσότερα καύσιμα εισήλθαν την Πέμπτη στον θύλακα, σύμφωνα με το ισραηλινό υπουργείο Αμυνας και την παλαιστινιακή Ερυθρά Ημισέληνο. Ομως, εργαζόμενοι σε οργανώσεις αρωγής τονίζουν ότι η βοήθεια που έχει εισέλθει στη Λωρίδα της Γάζας είναι πολύ λιγότερη από αυτή που χρειάζεται.

Σε έκτακτη συνεδρίαση στο Αμάν, ο βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα κάλεσε χθες τους αξιωματούχους του ΟΗΕ και διεθνείς οργανώσεις να πιέσουν το Ισραήλ να επιτρέψει την είσοδο περισσότερης βοήθειας στον θύλακα.

Όταν τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία, το Ισραήλ ετοιμαζόταν να επικεντρώσει τις επιχειρήσεις του στο νότιο τμήμα της Γάζας, έπειτα από επτά εβδομάδες που στοχοθετούσε το βόρειο.

Ο αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Αντονι Μπλίνκεν, που επισκέφθηκε χθες το Ισραήλ για τέταρτη φορά από την έναρξη του πολέμου, δήλωσε στον Νετανιάχου πως το Ισραήλ δεν πρέπει να προκαλέσει στη νότια Λωρίδα της Γάζας τις μαζικές απώλειες αμάχων και τον εκτοπισμό των κατοίκων, όπως έκανε στο βόρειο τμήμα του θύλακα.

«Συζητήσαμε λεπτομέρειες για τον σχεδιασμό του Ισραήλ και υπογράμμισα ότι είναι σημαντικό για τις ΗΠΑ να μην επαναληφθεί στον νότο η μαζική απώλεια ζωών αμάχων και ο εκτοπισμός στον βαθμό που τα είδαμε στη βόρεια Γάζα», σημείωσε ο Μπλίνκεν.

«Και η ισραηλινή κυβέρνηση συμφώνησε με αυτή την προσέγγιση», πρόσθεσε.

