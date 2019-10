Γάμων συνέχεια: γαμπρός ντύθηκε και ο Ράφα Ναδάλ

Ο Ισπανός Ραφαέλ Ναδάλ, δώδεκα φορές νικητής του Roland-Garros, παντρεύτηκε τη σύντροφό του Μαρία Φρανθίσκα «Μέρι» Περέγιο το Σάββατο το βράδυ σε μια ιδιωτική τελετή στη γενέτειρά τους, στο νησί της Μαγιόρκας.

Ο 33χρονος πρωταθλητής είπε το «ναι» στη γυναίκα με την οποία μοιράστηκε τη ζωή του τα τελευταία 14 χρόνια, ενώπιον 350 καλεσμένων στο κάστρο Λα Φορταλέζα, στην Πολένσα, στη βορειοανατολική πλευρά του νησιού.

Ανάμεσα στους καλεσμένους ήταν ο πρώην βασιλιάς της Ισπανίας Χουάν Κάρλος καθώς και άλλα αστέρια του ισπανικού τένις, όπως ο Νταβίντ Φερέρ και ο Φελιθιάνο Λόπεθ.

Η Μέρι Περέγιο, 31 ετών, επίσης γνωστή ως «Xisca» στον Τύπο, γνώρισε τον μελλοντικό σύζυγό της μέσω της παιδικής της φίλης Μαριμπέλ Ναδάλ, αδελφής του πρωταθλητή.

There’s some famous people at Rafael Nadal and Xisca’s wedding! pic.twitter.com/CPAP4R3vl4

— We Are Tennis (@WeAreTennis) 19 Οκτωβρίου 2019