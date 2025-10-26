Φωκίδα: Νεκρός 21χρονος σε τροχαίο

Ένας ακόμα νέος έχασε τη ζωή του και άλλος ένας τραυματίστηκε σοβαρά λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Ιτέας Αντιρρίου κοντά στον Άγιο Νικόλαο Ευπαλίου, μετά από σύγκρουση με αγροτικό αυτοκίνητο.

Το όχημα οδηγούσε 49χρονος, ο οποίος τη στιγμή που προσπάθησε να στρίψει προς Άγιο Νικόλα συγκρούστηκε με τις δύο μηχανές μεγάλου κυβισμού που εκινούντο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Ο 21χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα, ενώ ο 37χρονος νοσηλεύεται βαριά τραυματισμένος στο Νοσοκομείο του Αγίου Ανδρέα στην Πάτρα.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά και ένα 14χρονο αγόρι που επέβαινε στο αγροτικό αυτοκίνητο.

Η κυκλοφορία στο σημείο διεκόπη για λίγες ώρες.

Προανάκριση για τα αίτια του δυστυχήματος διενεργεί το Α.Τ Ευπαλίου.

