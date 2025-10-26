Ωρα για «ανακωχή» στο προαύλιο του Πενταγώνου

Η ένταση των προηγούμενων εβδομάδων ανάμεσα στο Πεντάγωνο και το Μέγαρο Μαξίμου έφερε την κυβέρνηση στα πρόθυρα της εσωτερικής ρήξης. Φαίνεται όμως ότι όλοι αντιλήφθηκαν ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν το καλύτερο στην παρούσα συγκυρία και δύσκολα θα έβγαινε κερδισμένος κάποιος.

Η έντονη τάση διαφοροποίησης του Νίκου Δένδια με αφορμή τη συζήτηση για τον Αγνωστο Στρατιώτη φανέρωσε τις διαθέσεις του υπουργού Αμυνας, ενόχλησε το Μέγαρο Μαξίμου, προκάλεσε σχολιασμό από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη και άνοιξε ένα μέτωπο με τον Αδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος επί ημέρες εκτόξευε αιχμές και υπονοούμενα κατά του συναδέλφου του υπουργού.

Φαίνεται ότι η διατήρηση της έντασης άρχισε να ενοχλεί και να θορυβεί τη ΝΔ σε όλα τα επίπεδα. Μηνύματα από τη βάση του κόμματος και από κύκλους παραδοσιακών ψηφοφόρων εκπέμφθηκαν και ήταν σαφή. Το πνεύμα τους: «δεν είναι ώρα για τέτοιες ίντριγκες και κόντρες».

Πράγματι, οι δηλώσεις, οι διαρροές και το κλίμα που μεταφερόταν από την πλευρά του υπουργείου Αμυνας, ενόχλησαν πολλούς στο κόμμα. Σε βαθμό μάλιστα που είχαν αρχίσει να αναρωτιούνται τι ακριβώς σκέφτεται και τι σχεδιάζει ο Νίκος Δένδιας. Κατά πληροφορίες, του διεμηνύθη ότι η καλλιέργεια μίας αίσθησης ρευστότητας και αναστάτωσης στο κόμμα θα ήταν βλαπτική για όλους, συμπεριλαμβανομένου και του ίδιου του υπουργού.

Πολλά στοιχεία δείχνουν ότι προς το παρόν θα «θαφτούν τα τσεκούρια». Παρά ταύτα δεν αλλάζει το γεγονός ότι ο υπουργός Αμυνας έχει πλέον εκδηλωθεί και μένει να φανεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματά του και πότε.

Οι διαθέσεις όλων θα φανούν με κάποιον τρόπο στην ειδική εκδήλωση που είναι προγραμματισμένη στις 29 Οκτωβρίου για τα «αποκαλυπτήρια» (αφού πρόκειται για έργο με τη σφραγίδα του γλύπτη Κωνσταντίνου Βαρώτσου) της νέας πρόσοψης του Πενταγώνου. Η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι ο υπουργός Αμυνας θέλει να επαναληφθεί η επιτυχία της αντίστοιχης εκδήλωσης για τα αποκαλυπτήρια της Κιβωτού Εθνικής Μνήμης· επίσης έργο του Κώστα Βαρώτσου και επίσης μία ημέρα μετά από εθνική επέτειο, στις 26 Μαρτίου.

Τι ακριβώς θα σημάνει «επιτυχία» εν προκειμένω, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αναμένεται ότι θα παρευρεθεί ο Πρωθυπουργός και αυτό θα σημάνει, προφανώς, ότι έστω και σε επίπεδο εικόνας και εντυπώσεων θα επιχειρηθεί η εμπέδωση της ενότητας της κυβέρνησης και της ΝΔ.

Το κρίσιμο πάντως είναι, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, ότι επεισόδια όπως αυτό για τον Αγνωστο Στρατιώτη θα πρέπει να εκλείψουν ή, σε κάθε περίπτωση, να περιοριστούν. Οπως λένε, προφανώς, προέχει το κυβερνητικό έργο και η επίλυση προβλημάτων και όχι οι πρόωρες δελφινομαχίες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η 29η Οκτωβρίου δεν είναι μία ασήμαντη ημερομηνία για την κυβέρνηση. Είτε θα «βγει στο ξέφωτο» και θα κοιτάξει να αντιμετωπίσει και να λύσει προβλήματα, είτε θα βρεθεί σε μία επικίνδυνη περιδίνηση. Σε μία τέτοια περίπτωση θα είναι δύσκολος ο απεγκλωβισμός της και αυτό το γνωρίζει ο Πρωθυπουργός.

Συνεπώς, η 29 Οκτωβρίου έχει μια κάποια βαρύτητα. Στο χώρο του Πενταγώνου θα πρέπει να υπογραφεί μία «ανακωχή». Αν δεν συμβεί, θα είναι επιβλαβές – και όχι μόνο για την κυβέρνηση.

