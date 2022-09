Φρίκη σε επιθέσεις με μαχαίρια στον Καναδά – τουλάχιστον 10 οι νεκροί!

Tουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι 15 τραυματίστηκαν σε κατά συρροή επιθέσεις με μαχαίρια την Κυριακή σε δύο απομονωμένες κοινότητες του Καναδά όπου ζουν κυρίως αυτόχθονες, ανακοίνωσε η αστυνομία, που έχει αποδυθεί σε ανθρωποκυνηγητό για να εντοπίσει και να συλλάβει δύο υπόπτους.

Ανταποκρινόμενη στις απεγνωσμένες κλήσεις για βοήθεια, η αστυνομία βρήκε δέκα πτώματα στην κοινότητα αυτοχθόνων Τζέιμς Σμιθ Κρι Νέισον και στη γειτονική κοινότητα Γουέλντον, στην επαρχία Σασκάτσουαν, στο δυτικό τμήμα της χώρας, δήλωσε η υποδιευθύντρια της βασιλικής χωροφυλακής του Καναδά, η Ρόντα Μπλάκμορ, κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου.

«Πολλά άλλα θύματα τραυματίστηκαν, εκ των οποίων 15 έχουν μέχρι στιγμής διακομιστεί σε διάφορα νοσοκομεία», πρόσθεσε η αξιωματικός. Διευκρίνισε πως η αστυνομία αναζητεί «δύο υπόπτους» και ότι διενεργεί έρευνα σε «αρκετούς τόπους εγκλημάτων».

Οι αρχές κατονόμασαν τους δύο λευκούς υπόπτους, ανέφεραν πως πρόκειται για τους Ντέιμιεν Σάντερσον και Μάιλς Σάντερσον, 31 και 30 ετών αντίστοιχα, διευκρινίζοντας πως κινούνταν με αυτοκίνητο τύπου crossover SUV, ένα μαύρο Nissan Rogue.

Ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας που κάνουν «το μέγιστο» για να τους συλλάβουν, επιστρατεύτηκαν, είπε η υποδιευθύντρια Μπλάκμορ.

«Οι επιθέσεις στη Σασκάτσουαν (…) ήταν φρικιαστικές και θλιβερές. Σκέφτομαι τους ανθρώπους που έχασαν κάποιο αγαπημένο τους πρόσωπο και αυτούς που τραυματίστηκαν», ανέφερε ο καναδός πρωθυπουργός Τζάστιν Τριντό μέσω Twitter.

The attacks in Saskatchewan today are horrific and heartbreaking. I’m thinking of those who have lost a loved one and of those who were injured.

— Justin Trudeau (@JustinTrudeau) September 4, 2022