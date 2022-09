Ραμζάν Καντίροφ: «Ηρθε η ώρα μου» – Ανακοίνωσε την παραίτησή του;

Ο Ραμζάν Καντίροφ, ο αρχηγός της Τσετσενίας, φέρεται να εξετάζει την παραίτησή του από τη θέση του επικεφαλής της συγκεκριμένης υπό τη Ρωσική Ομοσπονδία περιφέρειας.

Μέσω ενός βίντεο στο Telegram, δήλωσε ότι έχει υπάρξει πρόεδρος της Τσετσενικής Δημοκρατίας εδώ και 15 χρόνια και ότι δε θα ήθελε να καταχραστεί το πόστο του αυτό.

«Εχουμε μια παροιμία μεταξύ των Καυκάσιων, των Τσετσένων. Οσο σεβαστός και πολυαναμενόμενος κι αν είναι ένας καλεσμένος, αν φύγει στην ώρα του, τότε είναι ακόμα πιο ευχάριστο», είπε ο στενός σύμμαχος του Βλαντίμιρ Πούτιν και εκ των μεγαλύτερων υποστηρικτών του πολέμου στην Ουκρανία.

«Νομίζω ότι ήρθε η ώρα μου», προσέθεσε ο Καντίροφ στο σύντομο βίντεο του, το οποίο γυρίστηκε στο πολυτελές παλάτι του στο Γκρόζνι. Εμπειρος χρήστης των social media, ο τσετσένος πολέμαρχος μεταφέρει συχνά τα μηνύματά του μέσω αναρτήσεών του όπως η ακόλουθη, στην οποία διακρίνεται μάλιστα να χαμογελά.

❗️Don-Don Kadyrov said he is old and about to leave

"We have a proverb among Caucasians, Chechens. No matter how respected, long-awaited a guest is, if he leaves on time, then it is even more pleasant. I think that my time has also come. Until they kicked me out," said Kadyrov. pic.twitter.com/DT842FHKKA

