Μόσχα: Ουκρανικοί πύραυλοι σκότωσαν αιχμαλώτους μαχητές του τάγματος Αζόφ

Τουλάχιστον 40 ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου σκοτώθηκαν και 75 τραυματίστηκαν από ουκρανικό πλήγμα σε φυλακή που τελεί υπό τον έλεγχο των αυτονομιστών στο Ντονέτσκ της ανατολικής Ουκρανίας, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Αμυνας. Σύμφωνα με τους αυτονομιστές, οι νεκροί είναι 53.

Η Μόσχα ανακοίνωσε ότι η φυλακή επλήγη με συστήματα ρουκετών HIMARS που έχει προμηθευτεί το Κίεβο από τις ΗΠΑ.

Το Reuters και το AFP σημειώνουν ότι δεν μπόρεσαν να επιβεβαιώσουν τις αναφορές αυτές από ανεξάρτητη πηγή.

«Πυραυλικό πλήγμα από αμερικανικής κατασκευής σύστημα πολλαπλών εκτοξευτών ρουκετών (HIMARS) διενεργήθηκε σε προδικαστικό κέντρο κράτησης στην περιοχή του οικισμού Ολενίβκα, όπου κρατούνταν ουκρανοί στρατιωτικοί αιχμάλωτοι πολέμου, περιλαμβανομένων μαχητών του τάγματος Αζόφ», ανέφερε το ρωσικό υπουργείο Αμυνας στην καθημερινή ενημέρωση των δημοσιογράφων.

Ως αποτέλεσμα του πλήγματος, «40 ουκρανοί αιχμάλωτοι πολέμου σκοτώθηκαν και 75 τραυματίστηκαν», ενώ τραυματίστηκαν και οκτώ μέλη του προσωπικού της φυλακής.

«Αυτή η σκανδαλώδης πρόκληση έχει σκοπό να τρομάξει τους ουκρανούς στρατιώτες και να τους αποτρέψει από το να παραδοθούν», σημείωσε το υπουργείο στην ανακοίνωσή του.

Η ρωσική δημόσια τηλεόραση μετέδωσε εικόνες που δείχνουν, όπως υποστήριξε, απανθρακωμένους στρατώνες χωρίς να δείχνουν θύματα.

🆕🔥🔥🔥The Ministry of Defense of Russia confirmed the strike of the Armed Forces of Ukraine on the colony in Yelenovka, which contained captured Nazis of the Azov regiment🔥🔥🔥 pic.twitter.com/Ap5zulKWCx

— 🇷🇺The man who saved the world🇷🇺 (@ILRUSSO1) July 29, 2022