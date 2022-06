Φον ντερ Λάιεν σε Ζελένσκι: Την επόμενη εβδομάδα η απόφαση για την ένταξη της Ουκρανίας στην ΕΕ

Στο Κίεβο βρέθηκε το Σάββατο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Επισκέφτηκε στρατιωτικό νοσοκομείο, συναντήθηκε με τον πρωθυπουργό Ντένις Σμίχαλ και τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι και υποσχέθηκε στους Ουκρανούς μια απάντηση «την προσεχή εβδομάδα» όσον αφορά στην ενταξιακή πορεία της χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλα αυτά ενώ η ρωσική επίθεση κλιμακώνεται στην ανατολική Ουκρανία.

I visited soldiers recovering in a hospital in Kyiv.

In spite of the injuries, their spirit is unbroken. Their determination, intact.

These are hard times for Ukraine.

Europe is at your side. pic.twitter.com/gjxvuO2Tj0

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022