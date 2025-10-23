Ευρωλίγκα: Συνελήφθη ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς – βρέθηκαν ράβδοι χρυσού και 250.000€ στο διαμέρισμα του

Ο διαιτητής της EuroLeague και της ABA League, Ούρος Νίκολιτς, συνελήφθη σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση, σύμφωνα με δημοσιεύματα του σερβικού εθνικού ραδιοτηλεοπτικού φορέα RTS και της Blic.

Σύμφωνα με το RTS, η αστυνομία βρήκε 250.000 ευρώ στο διαμέρισμα του Νίκολιτς. Ο 40χρονος συνελήφθη σε διεθνή αστυνομική επιχείρηση στην οποία συνελήφθησαν συνολικά 10 άτομα.

Η σερβική αστυνομία πραγματοποίησε επιχείρηση κατά της οργάνωση «Vracarci», η οποία κατηγορείται για σοβαρά εγκλήματα. Ο Νίκολιτς αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον του Εισαγγελέα για Οργανωμένο Έγκλημα.

Ο Νίκολιτς ήταν μέλος της ομάδας διαιτητών που είχε ανατεθεί στο Final Four της EuroLeague του 2021 στην Κολωνία και στο Final Four της EuroLeague του 2024 στο Βερολίνο.

Πρόσφατα διεύθυνε μεταξύ άλλων, τα παιχνίδια του Παναθηναϊκού με την Μπάγερν στο ΟΑΚΑ για την πρεμιέρα της εφετινής κανονικής περιόδου, αλλά και αυτό του Ολυμπιακού με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Η σερβική αστυνομία ενημέρωσε το εξής:

«Ενας διαιτητής μπάσκετ της Euroleague με τα αρχικά UN συνελήφθη εδώ στο Βελιγράδι. Ένα μεγάλο χρηματικό ποσό, 250.000 ευρώ, ράβδοι χρυσού και ένα ρολόι βρέθηκαν στο διαμέρισμά του κατά τη διάρκεια έρευνας. Υπάρχουν υποψίες ότι είναι ο οικονομικός υποστηρικτής των δραστηριοτήτων αυτής της ομάδας».

Δείτε το βίντεο που δημοσίευσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Σερβίας από την επιχείρηση που συνελήφθη, μεταξύ άλλων, ο διαιτητής Ούρος Νίκολιτς.

