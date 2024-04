«Εθνική τραγωδία» στην Κοπεγχάγη: Πυρκαγιά κατέστρεψε το παλιό χρηματιστήριο

Μια τεράστια πυρκαγιά κατέστρεψε το παλιό χρηματιστήριο της Κοπεγχάγης, που χρονολογείται από τον 17ο αιώνα, γκρεμίζοντας την οροφή του ιστορικού κτιρίου, ένα από τα τοπόσημα της πρωτεύουσας της Δανίας.

Το «βέλος» της οροφής, ύψους 56 μέτρων, κατέρρευσε από τις φλόγες στο κτίριο Μπόρσεν, στο οποίο γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, σε μία σκηνή που θύμισε τη μεγάλη πυρκαγιά του 2019 στην Παναγία των Παρισίων.

Πρόκειται για ένα από τα παλαιότερα κτίρια στην πρωτεύουσα της Δανίας.

BREAKING:

Denmark is having its “Notre Dame moment”

The historical Børsen Stock Exchange building in Copenhagen is on fire.

It was built in 1625 and is one of the city’s most beautiful buildings with its elegant spire

Yesterday was the 5th anniversary of the Notre Dame fire pic.twitter.com/8j6bPsHvaD

— Visegrád 24 (@visegrad24) April 16, 2024