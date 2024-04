Γιατί τα «θηλυκά» ρεκόρ… ζουν περισσότερο;

Στο αθλητικό κέντρο «Μίλικαν» της Ραμόνα, μιας μικρής πόλης της Οκλαχόμα, οι θεατές του μίτινγκ ρίψεων που φιλοξενήθηκε εκεί έγιναν μάρτυρες μιας ιστορικής στιγμής. Ο 21χρονος Μίκολας Αλέκνα κατέρριψε το παγκόσμιο ρεκόρ στη δισκοβολία, το οποίο κρατούσε από τις 6 Ιουνίου 1986. Ηταν το αρχαιότερο στον στίβο (σε αγωνίσματα που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα των Ολυμπιακών Αγώνων) στην κατηγορία των Ανδρών.

Στην πέμπτη του προσπάθεια πέταξε τον δίσκο στα 74,35 μέτρα (αρχικώς η βολή του μετρήθηκε στα 74,41 μ.), ξεπερνώντας κατά 27 εκατοστά την προηγούμενη κορυφαία επίδοση (74,08 μ.) που είχε σημειώσει πριν από 38 χρόνια ο Ανατολικογερμανός Γιούργκεν Σουλτ στο Νοϊμπράντενμπουργκ (Νέο Βρανδεμβούργο). Ολες οι βολές του νεαρού Λιθουανού ήταν πάνω από τα 70 μέτρα, τα οποία κανένας από τους αντιπάλους του στον αγώνα δεν ξεπέρασε.

WORLD RECORD 👀

🇱🇹’s Mykolas Alekna breaks the oldest men’s world record* as he produces a monster discus throw of 74.35m in Ramona.

Jürgen Schult’s record stood for almost 38 years 🤯

*subject to the usual ratification procedures pic.twitter.com/ZtHqgRNtOU

— World Athletics (@WorldAthletics) April 14, 2024