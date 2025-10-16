Επιχείρηση ILLUMINATI: «Ξηλώθηκε» κύκλωμα πλαστογραφίας και διακίνησης μεταναστών

Εγκληματική οργάνωση που διακινούσε παράνομα μετανάστες και κατασκεύαζε πλαστά έγγραφα εξαρθρώθηκε από το Τμήμα Διαχείρισης Μετανάστευσης της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Αττικής, στο πλαίσιο της αστυνομικής επιχείρησης με την κωδική ονομασία «ILLUMINATI».

Η δράση της συμμορίας εκτεινόταν σε διάφορες περιοχές της Αττικής, με δύο πλήρως εξοπλισμένα εργαστήρια πλαστογραφίας σε λειτουργία, ενώ τα μέλη της φέρονται να αποκόμιζαν δεκάδες χιλιάδες ευρώ από κάθε παράνομη μεταφορά μεταναστών ή κατασκευή πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Σύμφωνα με την αστυνομία, συνελήφθησαν πέντε μέλη της οργάνωσης σε Αθήνα και Περιστέρι, ενώ αναζητούνται ακόμη δύο συνεργοί τους.

Από την έρευνα προέκυψε ότι το κύκλωμα λειτουργούσε συστηματικά τουλάχιστον από το 2024, διατηρώντας δύο «εργαστήρια» κατάρτισης πλαστών εγγράφων.

Για κάθε παράνομη προώθηση μετανάστη, τα μέλη αποκόμιζαν περίπου 8.000 ευρώ, ενώ για την εμπορία πλαστών εγγράφων τα ποσά κυμαίνονταν από 400 έως 1.200 ευρώ ανάλογα με τη χώρα και το είδος του εγγράφου.

Το ένα εργαστήριο εντοπίστηκε σε οικία στο κέντρο της Αθήνας και λειτουργούσε υπό τη «βιτρίνα» ενός mini market, μέσω του οποίου διακινούνταν τα πλαστά έγγραφα στους πελάτες.

Το δεύτερο βρισκόταν στο Περιστέρι, όπου ο βασικός πλαστογράφος δεχόταν ηλεκτρονικές παραγγελίες και δημιουργούσε ψηφιακά τα έγγραφα, τα οποία στη συνέχεια έστελνε με e-mail σε συνεργούς για τελική εκτύπωση.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών κατασχέθηκαν πλήρης εξοπλισμός πλαστογραφίας, δεκάδες πλαστά έγγραφα και λευκές κάρτες, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, δύο οχήματα, καθώς και το χρηματικό ποσό των 3.800 ευρώ. Η συνολική παράνομη δραστηριότητα της οργάνωσης εκτιμάται ότι απέφερε πάνω από 120.000 ευρώ.

Στην επιχείρηση συνέδραμε και ειδικός εμπειρογνώμονας της Europol, χρησιμοποιώντας κινητή μονάδα ανάλυσης δεδομένων. Η δράση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Επιχειρήσεων και της ευρωπαϊκής δράσης EMPACT 2.2 EAST MED, στην οποία η Ελλάδα έχει ηγετικό ρόλο. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

