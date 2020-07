Επίδειξη… περιφρόνησης από τους Τούρκους και ΝAVTEX για γεώτρηση του Γιαβούζ νοτίως της Κύπρου

Εν μέσω ποικίλων σχολίων για την άτυπη τριμερή Αθηνας – Αγκυρας – Βερολίνου παραμονές του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, και στον απόηχο των σκληρών δηλώσεων Μητσοτάκη – Μακρον για την τουρκική επιθετικότητα στην ευρύτερη περιοχή της ΝΑ Μεσογείου (εδώ και εδώ), η Τουρκία φαίνεται ότι περνά από τα λόγια στις πράξεις, δείχνοντας την απόλυτη περιφρόνησή της για τις προειδοποιήσεις Αθηνών και Λευκωσίας και τις… συστάσεις της Ευρώπης.

Ετσι, χωρίς χρονοτριβή, ανακοίνωσε με NAVTEX (δείτε τη κάτω μαζί με τον σχετικό χάρτη) γεώτρηση από το ερευνητικό πλοίο-καμάρι του Ερντογάν, Γιαβούζ, στα νοτιοδυτικά της Κύπρου! Και το ερώτημα πλέον είναι τι θα κάνουν Ελλάδα, Κύπρος και ΕΕ αν το τουρκικό πλοί «κατέβει» στην περιοχή και αρχίσει τις έρευνες.

NAVTEX 0950/20

TURNHOS N/W : 0950/20

MEDITERRANEAN SEA

1. DRILLING OPERATIONS, BY YAVUZ, ERTUGRUL BEY, OSMAN BEY AND ORHAN BEY BETWEEN 18 JUL-18 AUG 20 IN AREA BOUNDED BY;

34 06.13 N – 031 45.73 E

34 06.13 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 57.80 E

33 56.18 N – 031 45.73 E

WIDE BERTH REQUESTED.

2. ALL VESSELS ARE STRONGLY ADVISED NOT TO ENTER TO THIS AREA.

3. CANCEL THIS MESSAGE 182059Z AUG 20.