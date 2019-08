Επέζησε του Αουσβιτς, γιόρτασε με 400 απογόνους της

Με τα 104α γενέθλιά της να πλησιάζουν, η Σοσάνα Οβίτζ είχε μόνο μια επιθυμία: να συγκεντρώσει όλα της τα παιδιά, τα εγγόνια, τα δισέγγονα και γενικά τους απογόνους της για μια (ίσως τελευταία) αναμνηστική φωτογραφία μαζί στο ιερότερο σημείο της Ιερουσαλήμ, το Τείχος των Δακρύων.

Και το όνειρο της υπεραιωνόβιας επιζήσασας του Άουσβιτς και των πειραμάτων του Γιόζεφ Μένγκελε έγινε πραγματικότητα πριν μερικές ώρες: πάνω από 400 άνθρωποι, απόγονοι της ίδιας και του συζύγου της, ταξίδεψαν στο Ισραήλ από κάθε γωνιά του πλανήτη για να αποτίσουν φόρο τιμής στην Οβίτζ.

Δεν ήταν κάτι εύκολο να συμβεί, αλλά και πάλι, όπως λένε τα ισραηλινά ΜΜΕ, είναι σαν να συντελέστηκε ένα θαύμα, παρόλο που το 10% των απογόνων της δεν κατάφερε τελικά να παρευρεθεί.

Ο νεότερος παριστάμενος ήταν ηλικίας μερικών μηνών με την Σοσάνα να κρατάει το μωρό στην αγκαλιά της, σε μια άκρως συμβολική κίνηση.

Η Σοσάνα και οι… 400 της μαζεύτηκαν στο Δυτικό Τείχος στην Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, χωρίστηκαν όπως επιτάσσει το έθιμο, οι άντρες δεξιά και οι γυναίκες όλες αριστερά και λίγο μετά ακούστηκε το κλικ του φωτογράφου που είχε προσκληθεί για την ιδιαίτερη αυτή περίσταση.

Μετά το Άουσβιτς, όπου η τότε 30χρονη Οβίτζ είδε να εξοντώνεται μπροστά στα μάτια της η ίδια της η μητέρα από τα χέρια του Μενγκελε, έψαξε και βρήκε τον πρώτο της ξάδελφο.

Ερωτευτήκαν και μετεγκαταστάθηκαν στο Ισραήλ, στην Χάιφα, μεγαλώνοντας τα 4 παιδιά τους.

«Μόνο μετά την ολοκλήρωση της φωτογραφίας και των εορτασμών για τα γενέθλια της, καταλάβαμε όλοι μας πόσο σημαντική στιγμή ήταν αυτή για την ίδια άλλα και για όλους μας. Όλοι μας είχαμε δάκρυα στα μάτια μας», είπε η εγγονή της, Πανίνι Φρίντμαν, που ζει μόνιμα στο Βέλγιο.

🇮🇱✡️ — JERUSALEM: Emotional moment as 104-year-old Shoshana Ovitz, A holocaust survivor who witnessed the horrors of Auschwitz received her wish after requesting all of her family members to come to the Kosel in honor of her birthday! pic.twitter.com/nld8fFKEju

— BELAAZ (@TheBelaaz) 7 Αυγούστου 2019