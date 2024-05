Ενέδρα θανάτου στη Γαλλία: Σκότωσαν δύο αστυνομικούς – μετέφεραν κρατούμενο που δραπέτευσε

Ενοπλη επίθεση κατά αστυνομικού οχήματος, που μετέφερε κρατούμενο, είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο τουλάχιστον δύο αστυνομικών και τον τραυματισμό άλλων τριών το μεσημέρι της Τρίτης στη Γαλλία.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κρατούμενος δραπέτευσε.

Η επίθεση πραγματοποιήθηκε από ομάδα ατόμων, ενδεχομένως τεσσάρων, που επέβαινε σε δύο αυτοκίνητα, τη στιγμή που το αστυνομικό όχημα ήταν σταματημένο σε σταθμό διοδίων μεταξύ των πόλεων Ρουέν και Εβρέ, μπροστά στους εμβρόντητους οδηγούς και επιβάτες άλλων οχημάτων.

#France 🇫🇷: Armed gang members ambushed a van which transporting gang leader, Mohamed "The Fly", in #Incarville.

3 prison guards were killed and the gang leader managed to escape.

The gunmen seem to be armed with 5.56x45mm #NATO AR-15 carbine and a possible 7.62x39mm AK rifle. pic.twitter.com/4qZOIKLxQP

