Ελβετικό «όχι» στη φορολόγηση των υπερπλουσίων και στην πολιτική θητεία

Οι Ελβετοί απέρριψαν την Κυριακή, με μεγάλη διαφορά (79%), την πρόταση να επιβληθεί φόρος 50% στις κληρονομιές άνω των 50 εκατ. ελβετικών φράγκων (53,5 εκατ. ευρώ), καθώς και μια δεύτερη πρόταση (με 84% αρνητικές ψήφους), περί αντικατάστασης της στρατιωτικής θητείας με υποχρεωτική πολιτική θητεία για όλους, χωρίς διάκριση φύλου, σύμφωνα με μια πρώτη εκτίμηση των αποτελεσμάτων.

Η πρώτη πρόταση, την οποία κατέθεσε η νεολαία του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος (JUSOs) και αφορούσε στη χρηματοδότηση προγραμμάτων προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, αναμενόταν ευρέως ότι θα απορριφθεί, καθώς πάνω από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων τάσσονταν κατά του προτεινόμενου φόρου σε πρόσφατες δημοσκοπήσεις.

Οι τραπεζίτες παρακολούθησαν εκ του σύνεγγυς την ψηφοφορία, χαρακτηρίζοντάς την κρίσιμο τεστ σχετικά με τη διάθεση για αναδιανομή του πλούτου στην Ελβετία, καθώς άλλες χώρες, όπως η Νορβηγία, έχουν αυξήσει τον φόρο περιουσίας ή συζητούν δημόσια παρόμοιες κινήσεις.

Στην Ελβετία βρίσκονται μερικές από τις πιο ακριβές πόλεις στον κόσμο και η ανησυχία για το κόστος ζωής κερδίζει έδαφος στην εσωτερική πολιτική. Οι επικριτές της πρωτοβουλίας δήλωσαν ότι θα μπορούσε να προκαλέσει έξοδο των πλουσίων από την Ελβετία, μειώνοντας τα συνολικά φορολογικά έσοδα.

Το κείμενο που είχε υποβληθεί προς ψήφιση από την Ελβετική Σοσιαλιστική Νεολαία προέβλεπε φόρο κληρονομιάς 50% σε ποσά άνω των 50 εκατ. ελβετικών φράγκων (53,5 εκατ. ευρώ), κάτι που θα αφορούσε περίπου 2.500 οικογένειες.

Σύμφωνα με την οργάνωση, ο φόρος αυτός θα απέφερε 6 δισ. ελβετικά φράγκα ετησίως προς όφελος της οικολογικής μετάβασης. Οι αφίσες της εκστρατείας έφεραν συνθήματα όπως «Ας φορολογήσουμε τους υπερπλούσιους, ας σώσουμε το κλίμα».

Προβληματισμοί για τη θέση των γυναικών στην κοινωνία

Οι ελβετοί πολίτες προσήλθαν το πρωί της Κυριακής στις κάλπες για να ψηφίσουν και πάνω σε μια δεύτερη πρόταση, περί αντικατάστασης της στρατιωτικής θητείας με υποχρεωτική πολιτική θητεία για όλους, χωρίς διάκριση φύλου, στον στρατό ή σε κάποιον πολιτικό ρόλο.

Η κυβέρνηση και το Κοινοβούλιο της χώρας είχαν καλέσει τους ψηφοφόρους να απορρίψουν και τις δύο προτάσεις, υποστηρίζοντας ότι θα απειλούσαν την οικονομία της χώρας. Εχουν όμως προκαλέσει ζωηρές συζητήσεις, κυρίως σχετικά με τη θέση των γυναικών στην κοινωνία.

Βάσει του ελβετικού συστήματος άμεσης δημοκρατίας, 100.000 υπογραφές αρκούν για να υποβληθεί οποιοδήποτε θέμα στη «λαϊκή ψήφο». Οι Ελβετοί καλούνται επίσης κατά τακτά διαστήματα να αποφανθούν πάνω σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, σε επίπεδο συνομοσπονδίας, καντονιού ή δήμου.

Η «πρωτοβουλία πολιτικής θητείας» έχει στόχο μια «αληθινή ισότητα», σύμφωνα με τη Νοεμί Ροτάν, πρόεδρο της επιτροπής που προωθεί αυτή την αλλαγή. Εκτιμά ότι το σημερινό σύστημα επιβάλλει διακρίσεις, καθώς αποκλείει τις γυναίκες από τα δίκτυα και τις εμπειρίες που θα αποκτούσαν κατά τη θητεία.

«Η ιδέα είναι κάθε νέος να συνεισφέρει στην ευημερία της συλλογικότητας με τον έναν ή τον άλλο τρόπο», λέει. Εξάλλου, σε ένα πλαίσιο γεωπολιτικών εντάσεων και συγκρούσεων στην Ευρώπη, η Ροτάν εκτιμά ότι είναι καιρός να δοθεί στις γυναίκες μια ισότιμη θέση σε ένα συλλογικό πρόγραμμα προστασίας.

Η Σιριέλ Ιγκενό, υπεύθυνη για θέματα ισότητας, οικογένειας και μετανάστευσης στην Ελβετική Συνδικαλιστική Ενωση (USS), θεωρεί, αντιθέτως, ότι η πρωτοβουλία «κρύβει πλήρως την πραγματικότητα των γυναικών σε αυτή τη χώρα».

Σύμφωνα με την Ιγκενό, οι Ελβετίδες αφιερώνουν ήδη 60% του χρόνου τους σε μη αμειβόμενα καθήκοντα, την ώρα που για τους άνδρες «ισχύει το αντίθετο». «Και ζητώντας τους μια επιπλέον μη αμειβόμενη υπηρεσία, αυξάνουμε ακόμα περισσότερο την ανισορροπία», διαβεβαιώνει.

