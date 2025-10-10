101
Τη συνέλαβαν ενώ κάπνιζε χασίς μέσα στην Ευελπίδων

Σύμφωνα με τους αστυνομικούς που υπηρετούν στα δικαστήρια, καθημερινά συλλαμβάνονται άτομα για κατοχή ή/και χρήση ναρκωτικών, εντός του χώρου της πρώην Σχολής Ευελπίδων, ενώ συλλήψεις έχουν γίνει και για παράνομη κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, όπως μαχαίρια, πτυσσόμενες ράβδοι και σιδηρογροθιές

Με χειροπέδες βρέθηκε γυναίκα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όταν έγινε αντιληπτή από αστυνομικούς της Δικαστικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, να κάνει χρήση ακατέργαστης κάνναβης μέσα σε ένα από τα κτίρια.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραπέμφθηκε σε δίκη.

Σύμφωνα με δικαστικούς αστυνομικούς, οι συλλήψεις για αδικήματα που τελούνται εντός δικαστηρίων είναι συχνές. Καθημερινά συλλαμβάνονται άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπως ακατέργαστη κάνναβη και κρυσταλλική αμφεταμίνη, ενώ συλλήψεις έχουν γίνει και για παράνομη κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, όπως μαχαίρια, πτυσσόμενες ράβδοι και σιδηρογροθιές.

