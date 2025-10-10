Τη συνέλαβαν ενώ κάπνιζε χασίς μέσα στην Ευελπίδων

Με χειροπέδες βρέθηκε γυναίκα στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων, όταν έγινε αντιληπτή από αστυνομικούς της Δικαστικής Αστυνομίας που υπηρετούν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, να κάνει χρήση ακατέργαστης κάνναβης μέσα σε ένα από τα κτίρια.

Σε βάρος της ασκήθηκε ποινική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και παραπέμφθηκε σε δίκη.

Σύμφωνα με δικαστικούς αστυνομικούς, οι συλλήψεις για αδικήματα που τελούνται εντός δικαστηρίων είναι συχνές. Καθημερινά συλλαμβάνονται άτομα για κατοχή ναρκωτικών ουσιών, όπως ακατέργαστη κάνναβη και κρυσταλλική αμφεταμίνη, ενώ συλλήψεις έχουν γίνει και για παράνομη κατοχή όπλων και επικίνδυνων αντικειμένων, όπως μαχαίρια, πτυσσόμενες ράβδοι και σιδηρογροθιές.

