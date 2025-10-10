Κρίση στο Περού: Καθαίρεσαν την Μπολουάρτε – στη θέση της ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου

Ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου του Περού, Χοσέ Χερί, ανέλαβε σήμερα καθήκοντα προέδρου της χώρας μετά την καθαίρεση της Ντίνα Μπολουάρτε με ψηφοφορία του Κογκρέσου έπειτα από την υποβολή τεσσάρων προτάσεων μομφής από τις κυριότερες πολιτικές παρατάξεις.

«Σήμερα αναλαμβάνω με ταπεινοφροσύνη την προεδρία της Δημοκρατίας, όπως προβλέπεται από το Σύνταγμα, για να σχηματίσω και να ηγηθώ μιας μεταβατικής κυβέρνησης», δήλωσε ο 38χρονος νέος αρχηγός του κράτους αμέσως μετά την ορκωμοσία του ενώπιον του Κογκρέσου.

Η θητεία της Μπολουάρτε χαρακτηρίσθηκε από αναταραχή από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την εξουσία, αλλά κατάφερε να παραμείνει στην εξουσία για χρόνια.

Η 63χρονη Μπολουάρτε είχε εκλεγεί αντιπρόεδρος το 2021. Έγινε η πρώτη γυναίκα αρχηγός του κράτους του Περού όταν ο πρώην πρόεδρος Πέδρο Καστίγιο ανατράπηκε και συνελήφθη στα τέλη του 2022 μετά την απόπειρά του να διαλύσει το Κογκρέσο.

Με το καουμπόικο καπέλο του, ο Καστίγιο ήταν ένας ηγέτης δημοφιλής μεταξύ των αυτοχθόνων και των αγροτικών πληθυσμών του Περού και η σύλληψή του είχε προκαλέσει εκτεταμένες διαμαρτυρίες σε όλη τη χώρα. Η κυβέρνηση απάντησε με καταστολή που οδήγησε στο θάνατο δεκάδων διαδηλωτών σε περιφέρειες εκτός της πρωτεύουσας.

Η Μπολουάρτε, η οποία έχει ρίζες στον αυτόχθονα πληθυσμό, υπεραμύνθηκε της χρήσης βίας και έχει βρεθεί αντιμέτωπη με έρευνες για τους θανάτους διαδηλωτών, όμως αργότερα προστατεύθηκε από τις διώξεις από το Συνταγματικό Δικαστήριο του Περού. Αντιμετώπισε επίσης αριθμό σκανδάλων διαφθοράς.

Μεταξύ άλλων, ο αδελφός της προφυλακίσθηκε με κατηγορίες για διαφθορά, ενώ διεξήχθη επίσης έρευνα σε βάρος της για κατοχή πολυτελών ρολογιών και κοσμημάτων. Είχε επίσης επικριθεί για την αυξανόμενη εγκληματικότητα στη χώρα, εναντίον της οποίας έγιναν διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα και άλλες πόλεις.

Με ποσοστά δημοτικότητας μόλις 2%-3%, η Μπολουάρτε ήταν μία από τις λιγότερο δημοφιλείς ηγέτες στον κόσμο. Τον Σεπτέμβριο, ακτιβιστές της Gen Z βγήκαν στους δρόμους για να διαδηλώσουν εναντίον της, με αποτέλεσμα συγκρούσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές και την αστυνομία.

Το βράδυ της Πέμπτης, το Κογκρέσο συνεδρίασε εκτάκτως για να συζητήσει τις τέσσερις διαφορετικές προτάσεις για παραπομπή της.

Το Κογκρέσο ψήφισε να προχωρήσει η συζήτηση επί των προτάσεων αυτών και στη συνέχεια η Μπολουάρτε, η θητεία της οποίας επρόκειτο αρχικά να διαρκέσει μέχρι τον Ιούλιο 2026, καθαιρέθηκε από το αξίωμά της με ψηφοφορία που διεξήχθη ακριβώς μετά τα μεσάνυχτα.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News