Πέθανε η χελώνα που «είδε» να αλλάζουν 20 πρόεδροι των ΗΠΑ

Μετά από περισσότερο από έναν αιώνα ζωής, η πιο αγαπημένη χελώνα των Γκαλάπαγκος, στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, με το όνομα Gramma, άφησε την τελευταία της πνοή, όπως μας πληροφορεί ο Guardian.

Η Gramma γεννήθηκε στο φυσικό της περιβάλλον και εκτιμάται ότι ήταν περίπου 141 ετών, δήλωσαν αξιωματούχοι του ζωολογικού κήπου. Πέθανε στις 20 Νοεμβρίου. Δεν είναι σαφές πότε ακριβώς έφθασε η χελώνα στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο, αλλά οι υπεύθυνοι υποστήριξαν ότι ήρθε από τον ζωολογικό κήπο του Μπρονξ, είτε το 1928 είτε το 1931, ως μέλος της πρώτης ομάδας γιγάντιων χελωνών των Γκαλάπαγκος που φιλοξενήθηκαν εκεί.

Καθώς ο κόσμος γύρω της άλλαζε, εκείνη γοήτευε τους επισκέπτες με τη γλυκιά και ντροπαλή προσωπικότητά της. Εζησε δύο παγκόσμιους πολέμους και είκοσι προέδρους των ΗΠΑ. Μάλιστα, όσοι τη φρόντιζαν την αποκαλούσαν «βασίλισσα του ζωολογικού κήπου».

Υπέφερε από οστικές παθήσεις σχετιζόμενες με το γήρας, οι οποίες επιδεινώθηκαν πρόσφατα πριν από την ευθανασία της, ανέφερε ο ζωολογικός κήπος.

Πολλοί επισκέπτες σχολίασαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχαν πρωτοδεί τη «Gramma» όταν ήταν παιδιά και αργότερα την έδειχναν στα δικά τους παιδιά. Η Κριστίνα Παρκ, 69 ετών, είπε ότι μία από τις πρώτες παιδικές της αναμνήσεις ήταν η επίσκεψή της στον ζωολογικό κήπο του Σαν Ντιέγκο όταν ήταν τριών ή τεσσάρων ετών και η βόλτα στην πλάτη μιας χελώνας.

Σύμφωνα με τον Guardian, οι χελώνες των Γκαλάπαγκος μπορούν να ζήσουν πάνω από 100 χρόνια στη φύση και σχεδόν τα διπλάσια σε αιχμαλωσία.

Η γηραιότερη γνωστή χελώνα των Γκαλάπαγκος ονομαζόταν Χάριετ και έζησε σε ζωολογικό κήπο της Αυστραλίας έως την ηλικία των 175 ετών. Την πήραν από τα νησιά Γκαλάπαγκος το 1835, όταν το μέγεθός της ήταν όσο ένα πιάτο. Αυτό σημαίνει ότι είχε γεννηθεί γύρω στο 1830 και πέθανε το 2006.

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News