Είναι αυτή η Γκρέτα Τούνμπεργκ πριν από… 121 χρόνια;

Είναι η Γκρέτα Τούνμπεργκ μια ταξιδιώτης στον χρόνο; Φυσικά και όχι, εκτός αν είστε συνωμοσιολόγος με χαρτί… γιατρού.

Ωστόσο, viral έχει γίνει στο Διαδίκτυο μια φωτογραφία 121 ετών που απεικονίζει ένα κοριτσάκι από τον Καναδά που μοιάζει εξωφρενικά πολύ στη 16χρονη σουηδή ακτιβίστρια.

Αφορμή για τις διάφορες θεωρίες συνωμοσίας στάθηκε η φωτογραφία από το μακρινό 1898 που έχει τραβηχτεί στο Γιούκον.

Η φωτογραφία με τίτλο «Three children operating rocker at a gold mine on Dominion Creek» (Τρία παιδιά που χειρίζονται ένα μαγκανοπήγαδο σε χρυσωρυχείο του Ντομίνιον Κρικ) απεικονίζει δυο μικρά αγόρια και ένα κορίτσι που είναι ίδιο εμφανισιακά με την Γκρέτα.

«Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι σε μια φωτογραφία που τραβήχτηκε πριν 121 χρόνια. Και αυτή είναι η νέα αγαπημένη μου συνωμοσία» έγραψε ένας χρήστης σχετικά με την φωτογραφία που βρίσκεται στα φωτογραφικά αρχεία του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον.

«Δεν είμαι οπαδός των θεωριών συνωμοσίας, αλλά είμαι σίγουρος 100% ότι η Γκρέτα έχει ταξιδέψει στον χρόνο», έγραψε ένας άλλος.

«Είναι ταξιδιώτης στον χρόνο και ήρθε να μας προειδοποιήσει για το μέλλον μας. Αυτή είναι η μόνο εξήγηση» έγραψε ένας τρίτος χρήστης του Twitter.

So, ‘Greta Thunberg’ is in a photo from 120 years ago, and it’s my new favourite conspiracy. Greta’s a time traveller, from the future, and she’s here to save us. pic.twitter.com/5ObTjPFXvk

— Jack – J.S. Strange (@JackSamStrange) 18 Νοεμβρίου 2019