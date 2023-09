Δυστύχημα στη Λιβύη: Στην Ελλάδα το C-130 με τους τραυματίες, ποιοι είναι οι πέντε νεκροί

Την οδύνη τους για τον θάνατο των πέντε μελών της ελληνικής αποστολής ανθρωπιστικής βοήθειας στη Λιβύη –τριών στρατιωτικών και δύο διερμηνέων– εξέφρασαν ο Πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και ο υπουργός Εθνικής Αμυνας, Νίκος Δένδιας, με απόφαση του οποίου κηρύχθηκε τριήμερο πένθος στις Ενοπλες Δυνάμεις.

Οι σοροί των τριών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των δύο πολιτών διερμηνέων που συμμετείχαν στην αποστολή, επαναπατρίζονται με αεροσκάφος C-27J.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σχολείου της Βεγγάζης, Γιώργο Σαγιάνο, που μίλησε στον ΣΚΑΙ, οι δύο πολίτες είναι τα παιδιά του προέδρου της ελληνικής κοινότητας στη Βεγγάζη, που εκτελούσαν χρέη διερμηνέα για την ελληνική αποστολή.

Λίγο μετά τις 7 το πρωί, στο αεροδρόμιο της Ελευσίνας, στην έδρα της 112 Πτέρυγας Μάχης, προσγειώθηκε το C-130Η με τους τραυματίες. Οι 13 στρατιωτικοί διακομίστηκαν και νοσηλεύονται στα στρατιωτικά νοσοκομεία 401, 251 και ΝΝΑ (στη φωτογραφία κάτω, τα μέλη της αποστολής).

Οσον αφορά τις συνθήκες του δυστυχήματος, ο πρώτες πληροφορίες από στρατιωτικές πηγές κάνουν λόγο για μετωπική σύγκρουση του λεωφορείου στο οποίο επέβαιναν τα μέλη της ελληνικής αποστολής, με αγροτικό αυτοκίνητο που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας. Αμέσως μετά τη σύγκρουση αμφότερα τα οχήματα τυλίχθηκαν στις φλόγες.

Video | A bus transporting #Greek Rescue Team has an accident on Marawa road on its way to the #flood-effected #Derna city, killing 7 people & wounding 6.

The #Libya Update pic.twitter.com/Pcvqm4fnld

— The Libya Update (@TheLibyaUpdate) September 17, 2023