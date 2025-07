Διάλεξη του διακεκριμένου καθηγητή του ΜΙΤ, Δημήτρη Μπερτσιμά, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 9 Ιουλίου 2025, στην Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, η διάλεξη του Δημήτρη Μπερτσιμά, καθηγητή και Vice Provost for Open learning στο MIT, με τίτλο: «Universal AI and the Future of Education».

Η εκδήλωση προσέλκυσε το ζωηρό ενδιαφέρον όχι μόνο της πολυτεχνειακής κοινότητας, συγκεντρώνοντας πλήθος φοιτητών, ακαδημαϊκών, ερευνητών, αλλά και εκπροσώπων του πολιτικού και επιχειρηματικού τομέα, χορηγών και δωρητών του ΕΜΠ, καθηγητών άλλων πανεπιστημίων της ημεδαπής, καθώς και συλλόγων αποφοίτων Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων των ΗΠΑ. Εκτός των παριστάμενων στην κατάμεστη αίθουσα, η ομιλία μεταδόθηκε ζωντανά μέσω live streaming, προσελκύοντας πλήθος θεατών.

Στον χαιρετισμό του, ο Πρύτανης του ΕΜΠ, Καθηγητής Ιωάννης Χατζηγεωργίου παρουσίασε τον απόφοιτο της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών του ΕΜΠ, Δημήτρη Μπερτσιμά, ο οποίος έγινε Assistant Professor στο MIT σε ηλικία μόλις 26 ετών, και Full Professor στα 32 του χρόνια, συγκαταλεγόμενος στους νεότερους που έγιναν καθηγητές στην ιστορία του ΜΙΤ. Το 2005, εξελέγη μέλος της Εθνικής Ακαδημίας Μηχανικής των ΗΠΑ για τη συνεισφορά του στη θεωρία της βελτιστοποίησης και των στοχαστικών συστημάτων και τις εφαρμογές τους στην οικονομία και τις μεταφορές. Τον φετινό Μάιο, το MIT του απένειμε το κορυφαίο βραβείο του, το James R. Killian Jr. Faculty Achievement Award 2025–2026, τιμώντας τη βαθιά του επιστημονική γνώση, την καινοτομία και την κοινωνική του προσφορά. Το πρόσφατο έργο του, το Universal AI, φιλοδοξεί να εκπαιδεύσει σταδιακά πάνω από 1 δισ. ανθρώπους στην τεχνητή νοημοσύνη και να την καταστήσει διαφανή, ερμηνεύσιμη και άμεσα εφαρμόσιμη στην καθημερινή λήψη αποφάσεων. Καταλήγοντας, ο Πρύτανης κ. Χατζηγεωργίου θύμισε μία φράση που έχει χρησιμοποίησει πολλές φορές ο κ. Μπερτσιμάς «Η επιστήμη χωρίς εφαρμογή είναι ημιτελής. Η αποστολή μας είναι να μετατρέπουμε τη γνώση σε αντίκτυπο και να εστιάζουμε στην επίλυση προβλημάτων που φέρνουν ουσιαστική αλλαγή — όχι σε πενήντα χρόνια αλλά στο παρόν». Η φράση αυτή συμπυκνώνει μια ολόκληρη αντίληψη για τον ρόλο του επιστήμονα, του ερευνητή και του ακαδημαϊκού – μια αντίληψη που ταυτίζεται απόλυτα με την αποστολή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου να παράγει επιστημονική γνώση υψηλής ποιότητας και να τη μετατρέπει σε χειροπιαστό, θετικό αντίκτυπο για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον.

Ο καθηγητής Μπερτσιμάς έκανε στη συνέχεια μία αναδρομή στην πορεία του από την Ελλάδα και τη Σχολή ΗΜΜΥ του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου έως τη διεθνή ακαδημαϊκή του καταξίωση, υπογραμμίζοντας τον καθοριστικό ρόλο που διαδραμάτισαν το ΕΜΠ και οι Καθηγητές του στη μετέπειτα πορεία του. Στην ομιλία του ανέδειξε τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης σε κρίσιμους τομείς όπως η εκπαίδευση, η διδασκαλία, η υγεία και η πρόγνωση καιρικών φαινομένων, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον και πυροδοτώντας ουσιαστική συζήτηση. Το πρόγραμμα Universal AI το οποίο στοχεύει να εκπαιδεύσει σταδιακά πάνω από 1 δισ. ανθρώπους στην τεχνητή νοημοσύνη, συνδυάζει horizontals (όπως optimization, machine learning, language models) με verticals εφαρμογές (όπως υγεία, ενέργεια, εκπαίδευση), με στόχο την άμεση μετατροπή της γνώσης σε πράξη.

Ήταν τιμή για το ΕΜΠ να υποδεχθεί έναν από τους πλέον διακεκριμένους αποφοίτους του, τον Δημήτρη Μπερτσιμά, ο οποίος κατέχει σήμερα κορυφαία θέση παγκοσμίως στον τομέα της επιχειρησιακής έρευνας και της τεχνητής νοημοσύνης. Η παρουσία του στο ΕΜΠ, όχι μόνο ως πρωτοπόρου επιστήμονα αλλά και ως εμπνευστή του Universal AI, συμβολίζει τη γόνιμη διασύνδεση του Ιδρύματος με την αιχμή της παγκόσμιας επιστήμης και τεχνολογίας, καθώς και τη βούληση της διοίκησης για περαιτέρω συνεργασία στον ανωτέρω τομέα.

