Διαδηλωτές πολιόρκησαν θέατρο όπου βρισκόταν ο Μακρόν

Διαδηλωτές που αντιτίθενται στις αλλαγές στο συνταξιοδοτικό σύστημα, οι οποίες προτείνονται από τη γαλλική κυβέρνηση, προσπάθησαν να εισβάλουν την Παρασκευή σε θέατρο στο Παρίσι στο οποίο βρίσκονταν ο πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του για να παρακολουθήσουν την παράσταση.

Πλήθος ανθρώπων συγκεντρώθηκε έξω από το θέατρο Μπουφ ντι Νορ αφού το προεδρικό ζεύγος έφθασε εκεί για να παρακολουθήσει παράσταση του έργου «La Mouche» («Η Μύγα»).

Protesters storm the theatre #BouffesDuNord after #Macron was reported to be inside by Journaliste #TahaBouhafs, last night#greve18janvier#GiletsJaunes pic.twitter.com/2pZLLqsUAP

— Ian56 (@Ian56789) January 18, 2020