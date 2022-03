Διαδήλωση εναντίον των ρωσικών δυνάμεων από κατοίκους της Χερσώνας

Μπορεί η Χερσώνα να πολιορκήθηκε και τελικά να καταλήφθηκε από τις ρωσικές δυνάμεις, την Κυριακή, ωστόσο, για λίγες ώρες οι όροι αντιστράφηκαν: Οι Ρώσοι στρατιώτες βρέθηκαν να πολιορκούνται από χιλιάδες ειρηνικών διαδηλωτών που διαμαρτυρήθηκαν για την κατάληψη και κατοχή της πόλης τους. Μια πράξη όχι και τόσο συνηθισμένη για τις περιοχές που μαίνονται συγκρούσεις.

Σύμφωνα με πληροφορίες που κάνουν τον γύρο του κόσμου, οι ουκρανοί εκτιμούν ότι η Ρωσία προτίθεται να διοργανώσει «δημοψήφισμα» με το οποίο θα οι πολίτες, τάχα, θα ανακηρύξουν την ανεξαρτησία της περιοχής, όπως συνέβη στο Ντόνετσκ και το Λουγκάνσκ. Χαρακτηριστική είναι η σχετική δήλωση του Βολοντίμιρ Ζελένσκι το πρωί της Κυριακής, όταν ανέφερε ότι η Μόσχα σχεδιάζει να δημιουργήσει μικρά «ψευδοκράτη» για να εξαφανίσει οριστικά την Ουκρανία!

🇺🇦"Kherson is Ukraine", "Together we are many, and can't be overcome", "Go home while you are alive"– residents are chanting at the rally in temporarily occupied by the Russian troops Kherson pic.twitter.com/Uovx4VhbfZ

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) March 13, 2022