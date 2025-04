Μπλακάουτ: Τα χειρότερα πέρασαν, λέει ο Σάντσεθ -Τα φωτοβολταϊκά «δείχνει» ο διαχειριστής του δικτύου

Τη συγκρότηση Επιτροπής Διερεύνησης ανακοίνωσε ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ με στόχο να εξακριβωθούν τα αίτια του μπλακάουτ που παρέλυσε τη χώρα για πολλές ώρες, ενώ και το Ανώτατο Δικαστήριο εκκινεί δική του έρευνα για την υπόθεση.

H Ισπανία «ξεπέρασε τα χειρότερα» με τα περισσότερα συστήματα να έχουν επανέλθει σε λειτουργία, ανέφερε ο Σάντσεθ σε συνέντευξη Τύπου, ενώ είπε ότι δεν πρέπει να επιτραπεί να ξανασυμβεί παρόμοιο περιστατικό.

«Θα ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλιστεί ότι αυτό δεν θα συμβεί ξανά», υπογράμμισε, σημειώνοντας ότι θα θέσει «προ των ευθυνών τους τους ιδιωτικούς φορείς εκμετάλλευσης» στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας.

Της Επιτροπής Διερεύνησης θα ηγηθεί το υπουργείο Οικολογικής Μετάβασης, ενώ ο Σάντσεθ απέκλεισε το ενδεχόμενο πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από ανανεώσιμες πηγές να προκάλεσε το μπλακάουτ, μετέδωσε το Reuters. Ο ίδιος τόνισε ότι τεχνικοί προσπαθούν ακόμη να βρουν τα ακριβή αίτια της κατάρρευσης του δικτύου και τα αποτελέσματα των ερευνών τους θα χρησιμοποιηθούν για την ενίσχυση του συστήματος.

«Οι τεχνικοί του ηλεκτρικού δικτύου συνεχίζουν να αναλύουν τα συστήματά τους. (…) Παράλληλα, οι ιδιωτικές εταιρείες παραγωγής ενέργειας πραγματοποιούν αναλύσεις των τηλεμετρήσεων των κέντρων διαχείρισης και παραγωγής τους. Αυτό θα μας επιτρέψει να γνωρίζουμε με μεγαλύτερη λεπτομέρεια τι συνέβη σε αυτά τα πέντε δευτερόλεπτα που προκάλεσαν την κατάρρευση του συστήματος» είπε .

«Η ισπανική κυβέρνηση θα διερευνήσει σε βάθος το θέμα και θα προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και μέτρα ώστε να μην επαναληφθεί το περιστατικό. Και φυσικά θα ζητήσουμε να αναλάβουν τις ευθύνες τους οι ιδιωτικοί φορείς», διαβεβαίωσε και πρόσθεσε: «Αυτό δεν πρέπει να ξανασυμβεί ποτέ».

Η REE, η διαχειρίστρια εταιρεία του ηλεκτρικού δικτύου της Ισπανίας, ανακοίνωσε ότι με βάση μια προκαταρκτική εκτίμηση απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης, διαβεβαιώνοντας ότι δεν ανιχνεύθηκε «καμία διείσδυση» στα συστήματα ελέγχο και έδειξε ως πιθανότερη αιτία ένα πρόβλημα στην παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Ο Εδουάρδο Πριέτο, διευθυντής των υπηρεσιών λειτουργίας της Red Eléctrica επεσήμανε δύο περιστατικά «αποσύνδεσης», τα οποία πιθανότατα αφορούν την παραγωγή με ηλιακή ενέργεια. Διευκρίνισε ότι εξακολουθούν να διερευνούν τι προκάλεσε αυτή την απώλεια παραγωγής ενέργειας, αλλά το πρόβλημα εντοπίζεται νοτιοδυτικά της Ισπανίας, όπου υπάρχει σημαντική παραγωγή ενέργειας από φωτοβολταϊκά.

Τα στοιχεία της Red Electrica καταδεικνύουν ότι τη Δευτέρα η παραγωγή φωτοβολταϊκής ενέργειας μειώθηκε ραγδαία από περισσότερα από 18 GW σε μόλις 8 GW. Υπογράμμισε ότι«τίποτα δεν μας οδηγεί στο να πιστέψουμε ότι (το μπλακάουτ) θα μπορούσε να ήταν ανθρώπινο λάθος».

Ο επικεφαλής λειτουργίας του συστήματος της REE δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας είναι πλέον σταθερό και λειτουργεί κανονικά.

Παράλληλα, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ισπανίας ανακοίνωσε ότι θα ξεκινήσει δική του έρευνα για το μπλακάουτ για να διαπιστωθεί αν μια κυβερνοεπίθεση εναντίον ισπανικών κρίσιμων υποδομών μπορεί να προκάλεσε τη μαζική διακοπή ηλεκτροδρότησης. Αν αποδειχθεί ότι πρόκειται για κυβερνοεπίθεση, ο δικαστής Χόρχε Καλάμα θα διερευνήσει την υπόθεση ως έγκλημα τρομοκρατίας, σύμφωνα με δικαστικό έγγραφο.

Η κυβέρνηση της Πορτογαλίας, απο την πλευρά της, απέκλεισε το ενδεχόμενο κυβερνοεπίθεσης ως αιτία της εκτεταμένης διακοπής ρεύματος σε όλη την Ιβηρική Χερσόνησο, αφού ο διαχειριστής του δικτύου της Ισπανίας δήλωσε ότι κατέληξε στο ίδιο συμπέρασμα, ανέφερε το AFP.

«Στην Πορτογαλία, δεν έχουμε πληροφορίες σχετικά με κυβερνοεπίθεση ή εχθρική πράξη σε αυτό το στάδιο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης Αντόνιο Λεϊτάο Αμάρο, προσθέτοντας: «Φαίνεται ότι υπήρξε πρόβλημα στο δίκτυο μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας» στην Ισπανία.

