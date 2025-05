Μπάιντεν: Ο καρκίνος μάς αφορά όλους

Τη μάχη των ασθενών ενάντια στον καρκίνο αφορά η πρώτη δημόσια ανάρτηση του τέως προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν αφότου έγινε γνωστό ότι διαγνώστηκε με καρκίνο του προστάτη σε προχωρημένο στάδιο και με μεταστάσεις στα οστά.

Ο Μπάιντεν δημοσιεύει μια φωτογραφία του με την σύζυγό του Τζιλ και τη γάτα τους και τονίζει πως «ο καρκίνος μάς αγγίζει όλους».

Αναφέρει ότι όπως και πολλοί άλλοι [ασθενείς], ο ίδιος και η Τζιλ έχουν μάθει πώς να είναι «δυνατοί στα δύσκολα» και ευχαριστεί όσους στέκονται δίπλα τους με μηνύματα αγάπης και συμπαράστασης.

Cancer touches us all. Like so many of you, Jill and I have learned that we are strongest in the broken places. Thank you for lifting us up with love and support. pic.twitter.com/oSS1vGIiwU

