Αποδοκίμασαν τον Μπόρις Τζόνσον στο αεροπλάνο της επιστροφής στη Βρετανία

Η μάχη για τη διαδοχή της Λιζ Τρας στην ηγεσία του Συντηρητικού Κόμματος και στην πρωθυπουργία της Βρετανίας έχει ξεκινήσει —αλλά δεν υπάρχει καμία δόξα σε όλο αυτό.

Η διορία για την κατάθεση των υποψηφιοτήτων λήγει το απόγευμα της Δευτέρας.

Και ο Ρίσι Σούνακ, πρώην υπουργός Οικονομικών επί Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος έχασε κατά κράτος στην εσωκομματική διαδικασία τον περασμένο Σεπτέμβριο από τη Λιζ Τρας, εμφανίστηκε το πρωί του Σαββάτου ως ο πρώτος που άγγιξε το όριο των 100 βουλευτών των Τόρις, οι οποίοι απαιτούνται για μια υποψηφιότητα για την αρχηγία.

Μολονότι ο Guardian είχε, ως τη νύχτα της Παρασκευής, μετρήσει 88 κυβερνητικούς βουλευτές να στηρίζουν τον 42χρονο Σούνακ, ο βουλευτής Τομπάιας Ελγουντ ανακοίνωσε πως είναι ο 100ος που υπέγραψε για την υποψηφιότητα του πρώην υπουργού Οικονομικών.

The free mkt experiment is over – it’s been a low point in our Party’s great history.

The reset begins.

Time for centrist, stable, fiscally responsible Government offering credible domestic & international leadership.

Honoured to be the 100th Tory MP to support #Ready4Rishi pic.twitter.com/bOmlQLrtQn

— Tobias Ellwood MP (@Tobias_Ellwood) October 21, 2022