Απάντηση Αθήνας σε Ζαχάροβα: Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται

«Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», τόνισαν διπλωματικές πηγές σχετικά με τις προκλητικές δηλώσεις της εκπροσώπου του υπουργείου Εξωτερικών της Ρωσίας, με αφορμή τη συμφωνία Ελλάδας – Ουκρανίας για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs).

«Η Ελλάδα στις διεθνείς της σχέσεις ενεργεί πάντοτε με γνώμονα την προσήλωση στο διεθνές δίκαιο και τον σεβασμό των κρατών», επισήμαναν, προσθέτοντας ότι «είναι αυτονόητο δικαίωμα κάθε κράτους να συνάπτει διακρατικές συμφωνίες».

«Ιδιαίτερα μάλιστα όταν οι συμφωνίες, όπως αυτή μεταξύ Ελλάδας και Ουκρανίας, εγγυώνται την ενεργειακή επάρκεια και ασφάλεια που συνιστά όρο ανθρώπινης ευημερίας. Απειλές κατά κυρίαρχων κρατών αυτοδικαίως απορρίπτονται», κατέληξαν οι διπλωματικές πηγές.

Νωρίτερα, η Μαρία Ζαχάροβα είχε εκτοξεύσει σαφείς απειλές για αντίποινα κατά της Ελλάδας, αντιδρώντας στη συμφωνία Αθήνας–Κιέβου, κατηγορώντας τη χώρας μας για προκλητική στάση έναντι της Μόσχας.

«Μια ακόμη επιβεβαίωση ήταν οι λεγόμενες συμφωνίες με το ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου στις 17 Νοεμβρίου, μεταξύ άλλων για την ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροσκαφών. Αυτό το βήμα, όπως και πολλές άλλες αντιρωσικές ενέργειες του συλλογικού δυτικού κόσμου με στόχο να νικήσουν τη Ρωσία στο πεδίο της μάχης, έλαβε την απαραίτητη αξιολόγηση από την πλευρά μας και θα ακολουθήσει η δέουσα αντίδραση», απείλησε ευθέως η Ζαχάροβα.

Μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ υποστήριξε ότι η Αθήνα έχει υιοθετήσει «εχθρική πολιτική» και υπενθύμισε ότι η Ελλάδα «ήταν από τις πρώτες χώρες που έστειλαν όπλα και πυρομαχικά στην Ουκρανία», τα οποία, όπως είπε, χρησιμοποιούνται από τις ουκρανικές δυνάμεις «εναντίον αμάχων» σε περιοχές της ανατολικής και νότιας Ουκρανίας.

Η ίδια αναφέρθηκε και στην παρουσία ελληνικών κοινοτήτων σε αυτές τις περιοχές, θέλοντας να προσδώσει στο ζήτημα πρόσθετη πολιτική και ιστορική διάσταση.

Υπενθυμίζεται ότι στην κοινή δήλωση Μητσοτάκη – Ζελένσκι μετά την ολοκλήρωση της επίσκεψης του oυκρανού προέδρου στην Αθήνα, αναφέρεται πως «τα μέρη συμφώνησαν στην εμβάθυνση της αμυντικής συνεργασίας με επίκεντρο την ενίσχυση της ασφάλειας στον θαλάσσιο τομέα, συμπεριλαμβανομένης της συνεργασίας στην ανάπτυξη και χρήση θαλάσσιων μη επανδρωμένων αεροχημάτων (UAVs) στη διεξαγωγή κοινών ασκήσεων και εκπαιδεύσεων σχετικών με μη επανδρωμένα συστήματα θαλάσσης, καθώς και στην ενισχυμένη ανταλλαγή πληροφοριών για θαλάσσιες απειλές».

Ακολουθήστε το Protagon στο Google News