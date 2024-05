Αντικείμενο πολιτικής αντιπαράθεσης η κρίση στα αμερικανικά πανεπιστήμια

«Eκρηκτικές» διαστάσεις παίρνουν οι διαδηλώσεις φιλοπαλαιστίνιων φοιτητών που συνεχίζονται εδώ και εβδομάδες στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα των ΗΠΑ.

Από τη Νέα Υόρκη έως και το Λος Αντζελες, οι Ηνωμένες Πολιτείες τα περασμένα 24ωρα βρέθηκαν αντιμέτωπες με σκηνές βίας και αναταραχής, βλέποντας την κλιμακούμενη ένταση στα πανεπιστήμια να κορυφώνεται.

Εντάσεις, συλλήψεις και χημικά εναντίον φοιτητών, συμπλοκές μεταξύ φιλοϊσραηλινών και φιλοπαλαιστινίων διαδηλωτών συνθέτουν το σκηνικό. Τα πανεπιστήμια από την πλευρά τους προχωρούν σε διακοπή των μαθημάτων και διαγραφές φοιτητών.

Πως φτάσαμε όμως ως εδώ;

Οι διαμαρτυρίες αυξήθηκαν μετά το στήσιμο σκηνών στον προαύλιο χώρο του Πανεπιστήμιου Κολούμπια στη Νέα Υόρκη που οδήγησε στη σύλληψη περισσότερων από 100 διαδηλωτών στις 18 Απριλίου.

Από τότε οι φιλοπαλαιστινιακές διαδηλώσεις επεκτάθηκαν στα πανεπιστήμια σχεδόν όλης της χώρας μεταξύ αυτών σε κορυφαία ιδρύματα όπως το Χαρβαρντ, το Γέιλ, το Μπέρκλεϊ, το Πρίνστον και το UCLA.

Οι φοιτητές ζητούν από τα πανεπιστήμια να καταδικάσουν την επίθεση του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας και να διακόψουν τα συμβόλαια που διατηρούν με εταιρείες όπλων που προμηθεύουν το Ισραήλ για να μπορεί να πολεμάει.

Περίπου 100 κολέγια των ΗΠΑ έχουν αναφέρει δώρα ή συμβόλαια από το Ισραήλ συνολικού ύψους 375 εκατομμυρίων δολαρίων τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σύμφωνα με τη βάση δεδομένων του αμερικανικού υπουργείου Παιδείας.

Οι καθηγητές ανέφεραν ότι οι διαδηλώσεις συντονίζονται από άτομα που βρίσκονται εκτός της φοιτητικής κοινότητας. Σε μια προσπάθεια αποκλιμάκωσης, οι διοικήσεις αποφάσισαν να διακόψουν τα δια ζώσης μαθήματα. Αυτή η κίνηση, ωστόσο, είχε ως αποτέλεσμα οι φοιτητές να στήσουν ακόμη περισσότερες σκηνές εντός των πανεπιστημίων.

Όσον αφορά στο Κολούμπια οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των συντονιστικών επιτροπών και της διεύθυνσης του πανεπιστημίου ναυάγησαν, με την πρύτανη να είχε δώσει διορία μέχρι το πρωί της Τετάρτης στους φοιτητές να αποχωρήσουν από τους χώρους του πανεπιστημίου. Οι φοιτητές απάντησαν ότι θα φύγουν μόνο δια της βίας.

Από τότε, περισσότεροι από 2.000 άνθρωποι έχουν συλληφθεί σε πανεπιστημιουπόλεις. Το πανεπιστήμιο Κολούμπια που «έσπασε» την κατάληψη με την επέμβαση της αστυνομίας ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι ζήτησε από την αστυνομία να παρέμβει για να «αποκαταστήσει την ασφάλεια και την τάξη», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι η απόφαση αυτή ελήφθη «ως απάντηση στις ενέργειες των διαδηλωτών και όχι στον σκοπό που εκείνοι υποστηρίζουν». Η διοίκηση του Κολούμπια ζήτησε από τις αστυνομικές δυνάμεις να παραμείνουν για προστασία στον χώρο του πανεπιστημίου έως και τις 17 Μαΐου.

Το βράδυ της Πέμπτης, οι φοιτητές προχώρησαν σε μία διαφορετική διαμαρτυρία έξω από το σπίτι της προέδρου του πανεπιστημίου, Μινούς Σαφίκ. Συγκεκριμένα συγκεντρώθηκαν έξω από αυτό και ούρλιαζαν για ώρα δίνοντας άλλο νόημα σε μία παράδοση του Ιδρύματος.

Students at @Columbia doing a midnight primal scream—a Columbia tradition—outside of President Shafik’s mansion. You’d think that hospitalizing her own students would make it difficult to sleep at night. Since she’s heartless, students decided to give her a wake up call instead. pic.twitter.com/f9Nn3ewyE9

— Columbia Students for Justice in Palestine (@ColumbiaSJP) May 3, 2024