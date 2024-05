Λος Αντζελες: Εφοδος των ΜΑΤ στο UCLA – διέλυσαν τον καταυλισμό για τη Γάζα

Η αστυνομία του Λος Αντζελες άρχισε τα ξημερώματα της Πέμπτης (τοπική ώρα) να απομακρύνει τα οδοφράγματα που είχαν στήσει φοιτητές υπέρ των Παλαιστινίων στο τοπικό Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνιας (UCLA), διαμαρτυρόμενοι για την ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας.

Τα αμερικανικά ΜΑΤ απομάκρυναν κιγκλιδώματα, σκηνές και οδοφράγματα και προχώρησαν σε προσαγωγές πολλών διαδηλωτών, σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ.

Η έφοδος της αστυνομίας ξεκίνησε περίπου στις τέσσερις το πρωί της Πέμπτης (τοπική ώρα, δύο το μεσημέρι ώρα Ελλάδας).

Αρκετές ώρες πριν ξεκινήσει η επιχείρηση, η αστυνομία είχε προειδοποιήσει τους διαδηλωτές, που είχαν στήσει τον πρόχειρο καταυλισμό στην πανεπιστημιούπολη, να απομακρύνουν τα κιγκλιδώματα και τις σκηνές και να αποχωρήσουν ειρηνικά.

Οι περίπου 1.000 διαδηλωτές αρνήθηκαν και η αστυνομία προχώρησε στην έφοδο, καθώς είχαν κληθεί στο πανεπιστήμιο από τη διοίκηση του ιδρύματος και τον κυβερνήτη της Καλιφόρνιας, Γκάβιν Νιούσομ.

Breaking: LAPD riot police have successfully shut down the violent pro-Gaza encampment at @UCLA . For days, the encampment became the battleground for brawls between anti and pro Israel protesters. pic.twitter.com/JURAcfEEYB

Οι διαδηλωτές ισχυρίστηκαν ότι η αστυνομία χρησιμοποίησε σφαίρες από καουτσούκ εναντίον τους, αλλά σύμφωνα με το BBC, αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί από άλλες πηγές.

Οι αστυνομικοί χρησιμοποίησαν δακρυγόνα ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με τους διαδηλωτές.

Το βράδυ της Τετάρτης, είχαν προηγηθεί εκτεταμένες συγκρούσεις φιλοπαλαιστινίων και αντιπάλων διαδηλωτών στην πανεπιστημιούπολη, κατά τις οποίες τραυματίστηκαν πολλοί παρευρισκόμενοι.

UCLA 🚨: Few hundred protestors have been pushed out of the last section of the encampment as CHP gains FULL CONTROL of the area. The encampment is being completely disassembled and mass arrests made of those that chose to stay behind. The UCLA Encampment is no more. It’s 0528. pic.twitter.com/LP39GD2qcC

— Anthony Cabassa (@AnthonyCabassa_) May 2, 2024