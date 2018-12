Αμηχανία στο Βερολίνο – Οταν η Τερέζα Μέι κλειδώθηκε στη λιμουζίνα μπροστά στη Μέρκελ

Η Τερέζα Μέι έφτασε την Τρίτη στο Βερολίνο σε μια μίνι-περιοδεία στην Ευρώπη για να καταφέρει να περισώσει κάτι από το (σχεδόν) ναυάγιο του Brexit.

Η ψηφοφορία στο βρετανικό Κοινοβούλιο για την έγκριση της συμφωνίας επρόκειτο να διεξαχθεί σήμερα Τρίτη, ωστόσο χθες η Μέι ανακοίνωσε ότι θα την αναβάλει και θα επιδιώξει επιπλέον διαβεβαιώσεις από την ΕΕ έτσι ώστε να διασφαλίσει ότι θα περάσει. Το κοινοβούλιο θα ψηφίσει πριν από τις 21 Ιανουαρίου.

Στον πρώτο σταθμό της περιοδείας συναντήθηκε με τον ολλανδό πρωθυπουργό Μαρκ Ρούτε, ενώ στο βροχερό Βερολίνο και την καγκελαρία την περίμενε η Ανγκελα Μέρκελ.

Η Τερέζα Μέι έφτασε με τη λιμουζίνα, αλλά από λάθος κλειδώθηκε μέσα στο αυτοκίνητο. Πέρασε λίγη ώρα μέχρι να την απεγκλωβίσουν, με την Μέι να χαμογελά συγκαταβατικά μόλις βγήκε.

Ο Guardian υπενθυμίζει τα λόγια του Μάικλ Γκόουβ, σήμερα υπουργού Περιβάλλοντος και τότε ηγέτη της καμπάνιας υπέρ του Brexit. Ελεγε τότε ότι αν παραμείνει η Βρετανία στην ΕΕ «θα είμαστε σαν όμηροι κλειδωμένοι στο πίσω κάθισμα του αυτοκινήτου».

Να λοιπόν που συνέβη και αυτό.

Αλλά ας θυμηθούμε και δύο άλλες άβολες στιγμές με πρωταγωνίστρια την Τερέζα Μέι.

Brexit, in a single shot. This morning at the EU summit. pic.twitter.com/1WlKeekRQy

Τον Δεκέμβριο του 2016 σε μια Σύνοδο Κορυφής η πρωθυπουργός κοιτά μόνη, αμήχανη και σαν χαμένη αριστερά και δεξιά, ενώ πίσω της πολλοί άλλοι συζητούν σε ομάδες ή απλά λένε ένα «γεια» και αλληλοασπάζονται φιλικά.

Brexit summed up in just one picture by Theresa May in Brussels today pic.twitter.com/ahE4VELi5r

— Elliot Wagland (@elliotwagland) October 20, 2017