Αυστρία: Μακελειό σε σχολείο – τουλάχιστον εννέα νεκροί από πυροβολισμούς μαθητή

Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν σε επίθεση σε σχολείο της πόλης Γκρατς στην Αυστρία, όπως μετέδωσαν αυστριακά μέσα ενημέρωσης. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της πόλης, οι επτά είναι μαθητές.

Σύμφωνα με το εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο ORF, ο δράστης ήταν μαθητής του σχολείου και στη συνέχεια αυτοκτόνησε.

Σύμφωνα με την Kronen Zeitung, ένας ύποπτος φέρεται να βρέθηκε νεκρός μέσα στις σχολικές τουαλέτες.

School shooting in Austria (Graz).

There are already at least five dead.

pic.twitter.com/maVKbrW5lx

— Paulina (@apolitic4l) June 10, 2025