World’s 50 Best Bars awards: Το Λονδίνο έχασε, ζήτω η Βαρκελώνη (και η Αθήνα)!

Δεκατρία χρόνια ζωής μετρούσε το World’s 50 Best Bar Awards, ο θεσμός που αναδεικνύει και βραβεύει τα καλύτερα μπαρ του κόσμου. Τις 10 από τις 13 φορές την πρώτη θέση έχουν κερδίσει μπαρ του Λονδίνου και τις άλλες τρεις, μπαρ της Νέας Υόρκης. Μέχρι τώρα. Γιατί τώρα την πρώτη θέση κατέλαβε ένα μη… αγγλόφωνο μπαρ: ονομάζεται «Paradiso» και βρίσκεται στη Βαρκελώνη.

Το ισπανικό speakeasy μπαρ είναι «κρυμμένο» στην περιοχή Ελ Μπορν, σε ένα ανεπιτήδευτο μαγαζί που πουλάει παστράμι. Οι θαμώνες πρέπει να περάσουν πίσω από ένα ψυγείο αντίκα για να βρεθούν σε μια πολυτελή αίθουσα, εμπνευσμένη από τον διάσημο αρχιτέκτονα του καταλανικού μοντερνισμού, Αντόνι Γκαουδί.

Η «υπογραφή» του μαγαζιού είναι τα πολύ παγωμένα μαρτίνι που φτιάχνονται έτσι ώστε να μοιάζουν σαν «παγόβουνο σε ποτήρι» και σερβίρονται σε γυάλινα σκεύη που έχουν εντελώς ασυνήθιστα σχήματα και μεγέθη, επισημαίνει η βρετανική Telegraph.

Σε αντίθεση με τα κορυφαία μπαρ του Λονδίνου, όπου ένα απλό negroni μπορεί να κοστίζει 18 ευρώ, η μέση τιμή ενός ποτού στο Paradiso είναι περίπου 12 ευρώ.

«Απλώς δεν το πιστεύω», δήλωσε ενθουσιασμένος στην τελετή ο συνιδιοκτήτης του Paradiso, Τζάκομο Τζανότι. «Σκέφτομαι όλη τη σκληρή δουλειά που κάναμε τα τελευταία επτά χρόνια και.. είναι καταπληκτικό αυτό που συμβαίνει»! Αποκάλυψε μάλιστα και το μυστικό της επιτυχίας του μπαρ: «Μα φυσικά είναι το πάθος»!

«Είναι η καλύτερη αναγνώριση που θα μπορούσαμε να πάρουμε ποτέ για εμάς, τη δουλειά μας, την ομάδα μας, για όλους τους πελάτες μας, είναι μεγάλη τιμή», δήλωσε η Μαργκαρίτα Σάδερ, συνέταιρος και σύζυγος του Τζανότι.

Για τη Βαρκελώνη ήταν μια μεγάλη βραδιά, με την πόλη να παίρνει, επίσης, την τρίτη και την έβδομη θέση στο top 10, για τα μπαρ «Sips» και το «Two Schmucks» αντίστοιχα.

Αντίθετα, το Λονδίνο πήρε μόνο δύο θέσεις στις πρώτες 10: τη δεύτερη για το «Tayēr + Elementary» και την όγδοη για το «Connaught Bar», το οποίο πέρυσι είχε βγει πρώτο στην κούρσα, λέει η Telegraph.

Η Νέα Υόρκη είχε επίσης δύο μπαρ της στο top 10: το «Double Chicken Please» και το «Katana Kitten» -για το τελευταίο ήταν η πρώτη του φορά.

Ενώ οι βρετανοί λάτρεις των κοκτέιλ μπορεί να είναι απογοητευμένοι που έχασαν το «νούμερο ένα μπαρ» στον κόσμο στο World’s 50 Best Bar Awards, το Λονδίνο εξακολουθεί να θεωρείται «η πρωτεύουσα των κοκτέιλ της Ευρώπης» έχοντας πέντε στα κορυφαία 50 -η μόνη μεμονωμένη πόλη με περισσότερες συμμετοχές στο top 50 ήταν η Νέα Υόρκη, με έξι.

Η λίστα με τα 50 καλύτερα μπαρ του κόσμου συντάσσεται από μια ομάδα 650 ειδικών στον κλάδο των ποτών, συμπεριλαμβανομένων συγγραφέων, οινογευσιγνωστών και μπάρμαν, γνωστών και μη εξαιρετέων, τέλος πάντων, ανθρώπων του εμπορίου.

Στη λίστα των καλύτερων 50 παγκοσμίως έχει τρεις θέσεις και η Ελλάδα (Αθήνα): Την 19η, την 20η, την 31η, στο «The Clumsies» (στην οδό Πραξιτέλους), το «Baba au Rum» (στην οδό Κλειτίου) και το Line (Αγαθοδαίμονος στα Πετράλωνα), αντίστοιχα.

The World’s 50 Best Bars 2022

1. Paradiso, Barcelona

2. Tayēr + Elementary, London

3. Sips, Barcelona (also won Highest Climber Award, previously at number 37 in 2021)

4. Licorería Limantour, Mexico City (also won the Legend Of The List award as the best performing bar which has maintained its place in the list since 2009, also Best Bar in North America)

5. Little Red Door, Paris (also won Sustainable Bar Award)

6. Double Chicken Please, New York (also won Highest New Entry award)

7. Two Schmucks, Barcelona

8. Connaught Bar, London (head bartender Agostino Perrone won the Industry Icon Award)

9. Katana Kitten, New York

10.Alquímico, Cartagena (head bartender Jean Trinh won the Bartenders’ Bartender Award 2022, also Best Bar in South America)

11. Handshake Speakeasy, Mexico City

12. Jigger & Pony, Singapore (Best Bar in Asia)

13. Hanky Panky, Mexico City (Also won the Art Of Hospitality Award 2022)

14. BKK Social Club, Bangkok (Also won the Best New Opening Award 2022)

15. Salmon Guru, Madrid

16. Drink Kong, Rome

17. Coa, Hong Kong

18. Florería Atlántico, Buenos Aires

19. The Clumsies, Athens

20. Baba au Rum, Athens

21. Café La Trova, Miami

22. Attaboy, New York

23. Satan’s Whiskers, London

24. Tropic City, Bangkok

25. Kumiko, Chicago

26. Sidecar, New Delhi

27. Tres Monos, Buenos Aires

28. Argo, Hong Kong

29. Maybe Sammy, Sydney (Best Bar in Australasia)

30. Swift, London

31. Line, Athens

32. Baltra Bar, Mexico City

33. Manhattan, Singapore

34. Overstory, New York

35. 1930, Milan

36. Dante, New York

37. A Bar with Shapes for a Name, London

38. Zuma, Dubai (Best Bar in the Middle East and Africa)

39. Locale Firenze, Florence

40. Red Frog, Lisbon

41. Cantina OK!, Sydney

42. CoChinChina, Buenos Aires

43. Himkok, Oslo

44. Carnaval, Lima

45. Galaxy Bar, Dubai

46. L’Antiquario, Naples

47. Employees Only, New York

48. Bar Benfiddich, Tokyo

49. Lucy’s Flower Shop, Stockholm

50. Bulgari Bar, Dubai

