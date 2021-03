Τίνα Τέρνερ: «Θέλω μόνο τον σεβασμό σου»

Ενα εκτός συναγωνισμού ντοκιμαντέρ προβλήθηκε στην εφετινή Μπερλινάλε, το φημισμένο κινηματογραφικό φεστιβάλ της γερμανικής πρωτεύουσας. Λέγεται «Tina» και αφορά τη «γιαγιά» της αμερικανικής ποπ βιομηχανίας Τίνα Τέρνερ. Στο φιλμ που υπογράφουν οι Τι Τζέι Μάρτιν και Νταν Λίντσεϊ μιλάει η ίδια η τραγουδίστρια για τη ζωή της. Και καταγγέλλει ότι υπέστη κατ’ εξακολούθηση βία από τον πρώην σύζυγο και καλλιτεχνικό παρτενέρ της Αϊκ Τέρνερ.

Το ντοκιμαντέρ απηχεί παλαιότερες δηλώσεις της Τέρνερ, ιδίως εκείνης της διάσημης συνέντευξης του 1981 στο περιοδικό People, όταν πρώτη φορά είχε καταγγείλει δημοσίως τον Αϊκ. Φυσικά, στο ντοκιμαντέρ προσθέτει και άλλες πληροφορίες για τη ζωή της, φθάνει μέχρι τις βαμβακοφυτείες του Μέμφις όπου δούλευαν οι αγρότες γονείς της. Θυμάται ότι η οικογενειακή κατάσταση ήταν χάλια. Το κλείσιμο όλων αυτών των μάλλον τραγικών κεφαλαίων του παρελθόντος το αποδίδει στον βουδισμό και στον γάμο της με τον γερμανό μουσικό Ερβιν Μπαχ, τον οποίο παντρεύτηκε σχετικά πρόσφατα, το 2013.

Στημένη απέναντι από την κάμερα των δύο κινηματογραφιστών και ακίνητη, δηλαδή σε πλήρη αντίθεση με τη σκηνική παρουσία που έχουν συνηθίσει οι φίλοι της δουλειάς της, η Τέρνερ εξομολογείται τι υπέφερε και πώς κατάφερε να ξεφύγει από τις δαγκάνες της μακρόχρονης σχέσης με τον Αϊκ. Υπήρξε πολλή βία, αλλά και διαπόμπευση σε τρίτους που είχαν πάμπολλες ευκαιρίες να αντιληφθούν τι συνέβαινε στο ζευγάρι.

Δείγμα εξομολόγησης: «Οδηγούσα και άρχισε να με χτυπά. Εκείνη τη φορά αντέδρασα, φώναξα, τον προσέβαλα. Φθάσαμε στο ξενοδοχείο στο Ντάλας. Ημασταν ματωμένοι. Οι άνθρωποι μας κοιτούσαν και απορούσαν, σκέφτονταν πώς είναι δυνατόν αυτοί οι δύο τύποι να τραγουδήσουν ύστερα από λίγες ώρες.

